Devrekli milli sporcu Dünya Kick Boks Şampiyonası’na katılacak

Devrekli milli sporcu Nazım Çelik, Antalya’da düzenlenecek Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

Antalya’nın ev sahipliğini üstelendiği Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda Türkiye’yi uluslararası karşılaşmalarda çok iyi dereceler elde eden milli sporcu Nazım Çelik temsil edecek. Kick Boks Zonguldak İl Temsilcisi Bekir Kaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Dünyanın en iyi sporcularının bir araya geleceği Antalya’da ülkemizi ve ilimizi temsil etmeye hak kazanan Nazım Çelik kardeşimizin yapılacak olan karşılaşmalardan en iyi derece ile ayrılacağından, başka ülkelerde sesimizi ve şanlı bayrağımızı dalgalandıracağından hiç şüphem yok. Kendisine başarılar diliyorum. Daha önce kazandığı başarılar bunun kanıtıdır” diye konuştu