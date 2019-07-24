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Devrekli ebeveynler panelde bir araya geldi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde “30.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:00
Devrekli ebeveynler panelde bir araya geldi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde “30. Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali” etkinlikleri kapsamında düzenlenen panel büyük ilgi gördü.


Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bu yıl 30. düzenlenen “Uluslararası Devrek Baston ve Kültür Festivali kapsamında hayata geçirilen etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor. İlk Adım Gündüz Bakımevi’nin katkıları ile gerçekleştirilen ve konuşmacı olarak Uzman Klinik Psikolog Funda Öksüz’ün katıldığı “Koşulsuz Ebeveynlik” konulu panel davetliler tarafından büyük ilgi gördü. Aile Çay Bahçesinde düzenlenen panelde konuşan olarak Uzman Klinik Psikolog Funda Öksüz,”Bu aynaya iyi bakın. Burada hem bebekliğimiz var hem de çocukluğumuz var. Artık bir ebeveynisiniz.Hala içimizde bir yerlerde çocuk olun ama bir tarafta da onu kaybetmeden ebeveyn olun. Kendinizi, ebeveynliğinizi sorgulayacağınızı, sorgulayacağınız keyifli bir yolculuğa hoş geldiniz. Yaradılış bir insanı büyütüp olgunlaştırma sürecini, sorumluluğunu sizin ellerinize bırakmıştır. Bunu yaparken çocuğunuzu kendinizin meydana getirdiği eserlere dönüştürmeyin. Bu onun varlığının mucizesini yok etmekten başka bir işe yaramayacaktır.


Ebeveynlik bir yöntemler zinciri değildir. Ebeveynlik güvenli bir ilişki kurma kapasitesidir. Sağlıklı çocuk yetiştirmek, anne babaların ne yapacaklarını ya da nasıl davranacaklarını bilmekle sınırlandırılamaz kendi zihnini tanımakla başlayan ve devam eden bir yolculuğun parçasıdır ebeveynlik.Çocuğa saygı gösteri, saygı gören çocuğa saygı gördüklerinden ve isteklerini duymazdan gelmeyin ve sözünü kesmeyin. Biraz daha bilgili olduğunu kabul etmek en doğal davranışlarımız içinde yer alacaktır” diye konuştu.


Program katılımcıların soru ve cevapları ile sonlanırken, konuşmacı Funda Öksüz’e Belediye Başkanı Çetin Bozkurt tarafından günün önemini belirten plaket hediye edildi.

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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 20:00
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