Devrek’e vekaleten atanan kaymakam görevine başladı

Devrek’e vekaleten atanan Kaymakam Nurettin Yavuz görevine başladı

Zonguldak’ın Devrek ilçesine kaymakam vekili olarak atanan Nurettin Yavuz görevine başladı. Daha önce birçok birimde görev alan ve en son Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında rehberlik ve denetçi olarak görev yapan Nurettin Yavuz,yeni görevine başladı. Devrek’te göreve başlamaktan dolayı mutlu olduğunu ifade eden yavuz, ” Bilgi ve tecrübelerimizi mesai arkadaşlarımızla birlikte el ele vererek ilçemiz için projelerimizi hayata geçirmeye devam edeceğiz. Devrek’te göreve başlamaktan dolayı duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim.İnşallah arkadaşlarımla ve Devrek halkıyla birlikte güzel çalışmalara imzalar atacağız” diye konuştu