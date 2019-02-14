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Devrek Ziraat Odasında nöbet değişimi

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14 Şubat 2019 Perşembe 16:00
Devrek Ziraat Odasında nöbet değişimi

Devrek Ziraat Odasında gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeni başkan Satılmış Ayvacı oldu


Zonguldak’ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Ziraat Odası Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda oda başkanlığına Satılmış Ayvacı seçildi. Belediye Nikah Salonunda gerçekleştirilen genel kurul toplantısına başkan adaylığına mevcut başkan İdris Uzunsel ile Satılmış Ayvacı katılırken,Divan Başkanlığını Alaplı Ziraat Odası Başkanı Şeref Türkyılmaz üstlendi. 87 delegenin 83’ünün oy kullandığı genel kurul toplantısında oy çokluğu ile yeni başkan Satılmış Ayvacı seçildi. Gerçekleştirilen seçimden sonra genel kurul ile ilgili değerlendirmede bulunan Satılmış Ayvacı,”Bundan sonraki süreçte yeni yönetimiz ile birlikte çiftçi vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için tüm gayretlerimizi ortaya koyacağız. Şimdiye kadar odamızı yöneten başkan ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza yönetimim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu bir hizmet yarışıdır umuyorum ki ben ve arkadaşlarımız üyelerimize en iyi hizmeti vermek için çaba sarf edeceğiz genel kurulun ilçemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.


Devrek Ziraat Odası Başkanlığı yönetim kurulu şu isimlerden oluşuyor.Başkan Satılmış Ayvacı, Şaban Civelek, Nazif Meziroğlu, Özcan Pürenli, Hasan Demirbaş, Adnan Demirci veİsmail Ayaşlı

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:00
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