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Devrek Sebahat -Cemil Ulupınar Fen Lisesinden mezuniyet sevinci

Devrek’te faaliyette bulunan Sebahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi öğrencileri mezuniyet sevincini yaşadı.

14 Haziran 2019 Cuma 12:11
Devrek Sebahat -Cemil Ulupınar Fen Lisesinden mezuniyet sevinci

Devrek’te faaliyette bulunan Sebahat-Cemil Ulupınar Fen Lisesi öğrencileri mezuniyet sevincini yaşadı.


Zonguldak’ın Devrek İlçesinde faaliyetlerini sürdüren Sabahat- Cemil Ulupınar Fen Lisesi (SCU) 2018-2019 eğitim öğretim yılını sonlandırmanın keyfini davetliler ve öğrencilerin katılımı ile sonlandırdı. Okul bahçesinde gerçekleştirilen törende sosyal bilimlerin ilk mezunları olan öğrenciler okuldan ayrılmanın hüznünü yaşarken,yeni bir hayata atılmanın sevincini keplerini havaya atarak kutladılar. Düzenlenen programda davetlilere hitap eden Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesi Müdürü Turgay Kırgil, ”2011 yılında açılan ve o günden bu zamana kadar sırasıyla çeşitli kademelerde eğitim veren okulumuz da bu yıl sosyal bilimlerin ilk mezunlarını vermenin haklı gururunu hep birlikte yaşamaktayız. Fen lisesi alanında eğitim öğretim veren okulumuzda bugün 70 öğrencimizi yeni yaşamlarına uğurlamanın coşkusunu, heyecanını ve tatlı telaşının içindeyiz”diye konuştu.


Konuşmanın ardından okulun ilçeye kazandırılmasını sağlayan Ulupınar ailesinden Özcan Ulupınar’a Devrek Kaymakam Vekili Nurettin Yavuz tarafından katkılarından dolayı teşekkür plaketi verilirken, yaş kütüğüne okul birincisi tarafından isim plaketinin çakılması, bayrak ve flama devir teslim törenin ardından program sona erdi. Törenin ardından görevliler tarafından davetlilere etli pilav ve ayran ikramında bulunuldu.


Düzenlenen mezuniyet merasimine;Devrek Kaymakam Vekili Nurettin Yavuz, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcısı Recep Korum, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, İş adamı Özcan Ulupınar şube müdürleri, okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 12:11
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