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Devrek pazarında Ramazan ayı hareketliliği

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29 Nisan 2019 Pazartesi 14:28
Devrek pazarında Ramazan ayı hareketliliği

Ramazan ayının yaklaşması nedeniyle Devrek pazarında hissedilir şekilde hareketlilik yaşanmaya başlandı


11 ayın sultanı olan Ramazan ayının yaşanmasına sayılı günler kala Zonguldak’ın Devrek ilçesi pazarında hissedilir şekilde hareketlilik yaşanmaya başlandı. Rahat bir Ramazan ayı geçirmek isteyen vatandaşlar özellikle bakliyat, hurma ve hoşaflık ürünlere büyük ilgi gösterirken,Devrekli esnaf Mustafa Kesbiç, ”İlçemizde bu yıl beyaz etin fiyatlarında bir miktar artış var. Bunun da sebebi her yıl Ramazan ayının girmesiyle birlikte birileri tarafından fırsatçılık yapılmasından kaynaklanıyor. Bu da ister istemez tüketiciye yansıyor. Geçtiğimiz Ramazan aylarını değerlendirdiğimiz zaman bu yıl süt ürünleri başta olmak üzere oruç ayında çok tüketilen pirinç, hoşaflık ürünlerde ve hurma çeşitlerinde fiyat olarak ciddi bir artış meydana geldi. Bunlar arasında nohut ve fasulyede gözle görülür bir artış söz konusu. Vatandaşlar yine de oruçlarını rahat geçirmek için ellerinden geldiği kadar alışveriş yapmaya çalışıyorlar fakat bu mübarek ayda muhtemelen esnaflar olarak biz zamlardan dolayı ürün satmakta vatandaşlar da alışveriş yapmak için zorlanacağa benziyor ” dedi.


İlçede ki pazar ve marketlerde yaşanan hareketliliğin Ramazan ayının başlaması ile birlikte ile daha da hareketli olması bekleniyor

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 14:28
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