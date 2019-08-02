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Devrek Müftülüğü’nden dini bilgi yarışması

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02 Ağustos 2019 Cuma 17:45
Devrek Müftülüğü’nden dini bilgi yarışması

Devrek Müftülüğü tarafından dini bilgi, yarışması düzenlendi


Zonguldak’ın Devrek İlçe Müftlüğü tarafından düzenlenen 2019 Yılı Yaz Kur’an Kurslarındaki camilerde 8 hafta süreyle eğitim gören ve bu eğitimler sonucunda bilgi ve birikimlerini velileri ve diğer davetliler ile paylaşan öğrenciler için bilgi yarışması düzenlendi. 9 ayrı camide yaz tatilinde dini eğitim gören öğrenciler; jürinin önünde doğru cevaplar vermek için ter döktüler. Devrek Hamidiye Spor Salonunda gerçekleştirilen programa saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başlanırken, ardından okunan Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra yarışmaya geçildi.


Jüri Komisyon Başkanlığını Devrek Müftüsü Hasan İzmirli’nin yaptığı ve toplam da 15 dini sorunun yöneltildiği yarışmada öğrencilerin başarısı gözlerden kaçmadı. Eşit cevapların verildiği yarışmada finale kalan iki cami arasından yapılan yedek soru yarışmasında Özpınar Köyü Merkez Cami öğrencileri birinciliği elde ettiler. Müftü Hasan İzmirli, "Devrek Müftülüğü tarafından organize edilen “Yaz Kur’an Kursları Dini Bilgi Yarışmasına” hepiniz hoş geldiniz. Dini bilgi yarışması oldukça önem taşımaktadır. Çünkü Rabbım bizlere okuyun emrini vermiştir. İlkin iman edin buyurmuyor yüce Allah önce okuyun diyor. Her birimiz mümin ve Müslüman olarak yüce dinimiz hakkında doğru ve sahih bilgiye sahip olmamız gerekiyor. Çok değerli hocalarımız sizlere bu 8 hafta süresince en doğru bilgileri sizlere öğretmeye çalıştılar. Allah onlardan razı olsun. Bilgi bizim için büyük bir nimet ve en büyük hazinedir. Bilgi öğretildikçe, öğrendikçe bu zenginlik yayılır ve bütün bir millete mal olur” diye konuştu.


Yarışmanın ardından öğrenciler arasında düzenlenen yumurta taşıma, çuval yarışı, halat çekme ve sandalye kapma yarışmasından sonra dereceye giren öğrencilere Müftü İzmirli tarafından çeşitli ödüller verildi. Dini bilgi yarışmasına; Devrek Müftüsü Hasan İzmirli, İlçe Vaizi Emin Sayılı, Devrek Diyanet Sen Şubesi Başkanı Muharrem Yaprak’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:45
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