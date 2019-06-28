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Devrek Kaymakamı Nurettin Yavuz’dan köylere ziyaret

Devrek Kaymakam Vekili Nurettin Yavuz aylık buluşma toplantısını köylülerle gerçekleştirdi.

28 Haziran 2019 Cuma 14:11
Devrek Kaymakamı Nurettin Yavuz’dan köylere ziyaret

Devrek Kaymakam Vekili Nurettin Yavuz aylık buluşma toplantısını köylülerle gerçekleştirdi.


Geçtiğimiz aylarda Devrek Kaymakam Vekili olarak göreve başlayan Nurettin Yavuz beraberinde ki daire müdürleri ile birlikte ilçeye bağlı köyleri ziyaret ederek aylık buluşma programını köylü vatandaşlarla birlikte gerçekleştirdi.


Devrek’in Mahmutoğlu, Gürbüzler, Güzelyurt ve Ataköy köylerini ziyaret eden ve beraberinde Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Gün Albayrak, İlçe Özel İdare Müdürü İlyas Açık,İlçe Sağlık Müdürü Gülfer Çetin, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Murat Yıldırım, Tarım Müdür Vekili Necati Duran ve Vakıf Müdürü Murat Keklik nezaretinde köy muhtarları ve vatandaşlılarla aylık buluşma toplantısını gerçekleştiren Devrek Kaymakam Vekili Nurettin Yavuz konuyla ilgili yaptığı açıklamada,” Devrek’e geleli çok bir zaman olmadı ve ilk kez daire müdürlerimizle birlikte köylerimizdeki yaşayan vatandaşları ziyaret ederek sıkıntılarını ve yapılaması gerekenleri hep birlikte ele aldık. Köy muhtarlarımızdan özellikle de ciddi anlamda ihtiyaç sahibi ve bizlere ulaşamayan vatandaşların bilgilerini alarak yapılması gerekenleri hayata geçireceğiz. Devletimiz çok büyük bir devlettir. Bizler bu devletin temsilcileri olarak her zaman vatandaşımızın yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz. Genellikle köylerimizde yol ve özellikle de yaz aylarında içme suyu problemleri geliyor ilgili müdürlerimiz konuları not ederek yine ilgili birimlere aktarıp sorunları çözme yoluna gidilecektir. Birde özellikle köylerimizde yaşayan şehit yakınları ile gazilerin varsa problemlerini acilen çözmek için çaba sarf ediyoruz onlar bu vatan için şehit ve gazi oldular. Onlar bizim her zaman baş tacımızdır. Mahmutoğlu Köyündeki şehit babası Şeref Berber’i de ziyaret ederek kendileri ile bazı konular hakkında bilgi alışverişinde bulunduk.Ziyaretlerimiz esnasındaköylülerimiz ile birlikte karşılıklı olarak istişarelerdebulunarak özellikle de ciddi anlamda maddi anlamda yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın sorunlarını yerinde gözlemleyerek çözüm üretme noktasında çaba sarf ediyoruz.. Bugünkü köy ziyaretlerimizde bizleri sıcak bir şekilde karşılayan gerek muhtarlarımıza ve gerekse vatandaşlarımıza daire müdürlerim adına çok teşekkür ediyorum elimizden geldiği kadar ilçemize bağlı köylerimizin hepsini gezerek sorunlara çözümler bulmaya çalışacağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 14:11
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