Devrek HEM tarafından çini kursu açıldı Devrek Halk Eğitimi Merkezi tarafından vatandaşlara yönelik çini kursu açıldı.

Devrek Halk Eğitimi Merkezi tarafından vatandaşlara yönelik çini kursu açıldı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından vatandaşlara yönelik çini kursu açıldı. Devrek Kültür Merkezinde açılan ve 11 kursiyerin eğitim gördüğü çini kursu ile ilgili bilgi veren Seramik Cam Teknolojileri Öğretmeni Gülsüm Kuru,”Halk eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 2018 yılı Ekim ayında hayata geçirdiğimiz çini kursumuz Mayıs 2019 yılında sona erecektir.Kütahya ve İznik’ten tedarik ettiğimiz çini bisküvileri üzerine geleneksel çini motiflerinin tahrir ve boyama işlemleri yapıldıktan sonra sırlanıp, seramik fırınında pişirilerek, kullanıma hazır hale gelmesi sağlanmaktadır. 11 kursiyer arkadaşımızın üzerinde hassasiyetle eğitim gördüğü çini kursu Mayıs ayında sona erecek ve kurs bitiminden sonra sergimizi açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

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