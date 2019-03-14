0553 313 94 23

Devrek Hamidiye Anadolu Lisesinden kermes

.

14 Mart 2019 Perşembe 11:00
Devrek Hamidiye Anadolu Lisesinden kermes

Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği tarafından kermes programı düzenlendi


Zonguldak’ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği tarafından okul yararına kermes programı düzenlendi. Cumhuriyet Alanında düzenlenen ve çok sayıda davetlinin iştirak ettiği kermes programı hakkında bilgi veren Okul Aile Birliği Başkanı Duygu Özmekik, "Her yıl okulumuz yararına organize ettiğimiz kermesimize gerek maddi ve gerekse manevi anlamda verdikleri desteklerden dolayı velilerimize ve davetlilerimize teşekkür ediyorum. Öğrenci velilerimizin evlerinde bin bir zahmetle hazırlayıp misafirlerimize sunduğumuz onlarca çeşit yiyecek ve içeceklerden elde edilecek gelir ile okulumuzun eksikliklerini giderme ve yardıma muhtaç öğrencilerimiz destek çabası içindeyiz.Devlet ve vatandaş el ele verdiği takdirde üstesinden gelebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Yine kermesimizin açılışında bizlere destek veren Devrek protokolüne ve siyasi parti temsilcilerimize ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birtakım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Bizim pilotlarımız, bakım personelimiz ABD’de eğitim almaya devam ediyor. Kasım’da uçakların Malatya’ya gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Mal
    1. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    2. İstanbul merkezli sahte altın operasyonu
    3. Sakatlıktan döndü, Avrupa şampiyonu oldu
    4. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve..
    5. Toyota uzaya araç gönderecek
    6. Kayapınar Kültür ve Taziye Evi hizmete..
    7. Çin, Ceyş el Muhammed’in liderinin..
    8. “Büyüme trendi 2019 yılında da devam..
    9. İş insanı Bayram: “İran pazarını çok..
    10. Ryan Donk’un 1 maçı kaldı
    11. Teröristlerin toprağa gömdüğü..
    12. Elazığ’da "KYK Gönül Sohbetleri"..
    13. Turizmde Rusya’ya özel strateji
    14. "2018 yılında 208 bin 14 dosya..
    15. Şenol Güneş, 5 bin 512 gün sonra aynı..
    16. Türkiye’nin gururu Grizu-263 Uzay..
    17. Mersin’de Tıp Bayramı törenle kutlandı
    18. Kılıçdaroğlu: "Turgut Özal Türkiye’nin..
    19. Formula 1'de 8 takımın kadrosu değişti
    20. 35 yıldır yaz kış pazarcılık yapıyor
    21. Cumhuriyet Ortaokulu’nda yangın..
    22. DPÜ’de ’Ermeni meselesi’ konulu..
    23. Tanzim satışa 14 bin ton meyve ve..
    24. Kutsal emanetler Bilecik’e ulaştı
    25. Berat Albayrak: Artık turizm diyoruz,..
    26. Doktorlara 14 Mart’ta Boks Eldiveni..
    27. TSYD’den Alanya çıkarması
    28. Başkan Koca: Söz verdik, yaptık
    29. Türk çayı horonla Avrupa yolunda
    30. Bursa'da kar maskeli bir kişi PTT'yi..
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!