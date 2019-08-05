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Devrek Fen Lisesinin AB başvurusu sonuçlandı

Devrek’te faaliyette bulunan Sebahat Cemil Ulupınar Fen Lisesinin AB başvurusu sonuçlandı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:42
Devrek Fen Lisesinin AB başvurusu sonuçlandı

Devrek’te faaliyette bulunan Sebahat Cemil Ulupınar Fen Lisesinin AB başvurusu sonuçlandı.


Zonguldak’ın Devrek İlçesinde faaliyetlerini sürdüren Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesinin Avrupa Birliğine yaptığı müracaat olumlu sonuçlandı. Geliştirdiği projelerle bölgede adından sıkça söz ettiren ve başarılı okullar arasında yer alan Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesinin Avrupa birliğine sunduğuprojesi kabul oldu. Sabahat-Cemil Ulupinar Fen Lisesi’nin Paris College Gabriel Havez Okulu ile ortaklaşa hazırladığı "Sosyal farkındalık" konulu AB okul ortaklıkları teklifi Fransa Ulusal Ajansı tarafından 92 puanla kabul edildi. Uluslararası "Sosyal farkındalık" etkinliklerinde yer alan diğer kurumlar ise, Makedonya’dan Petar Pop Arsov Skopje, Macaristan’dan Budapeşte Kispesti Waldorf Ovodo Polonya’dan Krakow Szkola Podstawowa ve Devrek Karşıyaka 100. Yıl Ortaokulu oldu. Sabahat-Cemil Ulupinar Fen Lisesinin Roma, Atina, Madrid ve Zaragoza okulları ile birlikte başvurduğu "Sürdürülebilirlik" konulu teklif yedek listede yer alırken, siber zorbalık, müzik ve kişisel gelişim türlerinden yaptığı başvurular listede yer alamadı. Okul Müdürü Turgay Kırgil, Proje Koordinatörü Ceyhan Yumrukaş’a üstün başarılarından dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:42
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