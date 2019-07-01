Devrek Devlet Hastanesi’nden tanıtım programı

Devrek Devlet Hastanesi tarafından ilçe ve köylerde yaşayan vatandaşlar için tanıtım programı düzenlendi

Devrek Devlet Hastanesi tarafından ilçe ve köylerde yaşayan vatandaşlar için Cumhuriyet Alanında kurulan stantta hem kan ve şeker ölçümleri yapıldı hem de hastane hakkında vatandaşlara bilgiler verildi.

Düzenlenen programda gerçekleştirilen etkinlikle ilgili bilgi paylaşımında bulunan Devrek Kaymakam Vekili, Nuretin Yavuz,” Bugün burada bir araya gelmemizin nedeni ilçemizde faaliyet gösteren 100 Yataklı Devlet Hastanesi hakkında vatandaşlarımızı çeşitli konular hakkında bilgi sunumunda bulunmak için toplanmış bulunmaktayız. İlçemizde ve köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın birçoğu hastanemizde yeterli hekimlerin bulunmadığı kanaatindeler. Halbuki kurumumuzda birkaç hekim noksanımız dışında hepsi mevcut çok yakında da tomografi cihazının montajına başlanacak ben vatandaşlarımızın araştırmadan ilçe dışındaki sağlık kuruluşlarına gitmelerini tavsiye etmiyorum ümit ediyorum eksik olan hekimlerimiz de burada göreve başlayacaklar vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyorum” dedi.

Hastane Başhekimi Operatör Doktor Genel Cerrahi Uzmanı Onur Merdiven,” Yaklaşık 3 aydan bu yana Devrek’te görev yapmaktayım.Burada göreve geldikten sonra vatandaşlarımızın hastanemiz hakkında yeteri kadar bilgiye sahip olmadıklarını öğrendim arkadaşlarımız ile birlikte hem hastanemizi tanıtalım hem de kurumumuzda görev yapan doktorlarımızı tanıtalım istedik.Temmuz ayı boyunca ilçemizin pazarı olan Pazartesi günü burada stant açarak vatandaşlarımızın şeker ve tansiyon ölçümleri yapılacak hem de hastanemizin tanıtım broşürleri dağıtılacak. Şu an hastanemizde, acil iç hastalıkları, çocuk hastalıkları, ortopedi ve travmatoloji, anestezi, kadın hastalıkları ve doğum polikliniği, kulak burun boğaz, psikiyatri, kardiyoloji, genel cerrahi, göz, üroloji, diş ve diyet birimleri hizmet vermektedir” diye konuştu.

Düzenlenen etkinliğe; Devrek Kaymakam Vekili Nurettin Yavuz, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Hastane Başhekimi Operatör Doktor Genel Cerrahi Uzmanı Onur Merdiven, Hastane Müdürü Feti Kuzu ve çok sayıda vatandaş katıldı.