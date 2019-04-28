Devrek Cezaevinden 1 kişi firar etti Zonguldak’ın Devrek ilçesindeki bulunan yarı açık cezaevinden 1 kişi firar etti.

Zonguldak’ın Devrek ilçesindeki bulunan yarı açık cezaevinden 1 kişi firar etti.

Edinilen bilgiye göre, Devrek Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumunda yapılan sayım sonucunda cezaevinde bulunmadığı anlaşılan R.A.’nın cezaevinden firar ettiği öğrenildi. Daha sonra cezaevi yetkililerince güvenlik güçlerine bildirilen R.A. için yakalama çalışmaları başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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