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Devrek Çayı atık malzemeler ile dolu

İlçe merkezini ikiye ayıran Devrek Çayı’nda atık malzemeler nedeniyle tehlike saçıyor.

19 Şubat 2019 Salı 15:37
Devrek Çayı atık malzemeler ile dolu

İlçe merkezini ikiye ayıran Devrek Çayı’nda atık malzemeler nedeniyle tehlike saçıyor.


Zonguldak’ın Devrek ilçesinin içinden akan ve ilçeyi ikiye ayıran Devrek Çayı’na duyarsız vatandaşlar tarafından adeta çöplüğe dönüştürülen ve özellikle başta plastik atık malzemelerden dolayı gerek ırmak içinde yaşayan balıklar ve gerekse çeşitli kuş türleri için tehlike oluştururken, yetkililerin konuya duyarsız kalmaları çevreci vatandaşlar tarafından büyük tepki çekiyor.


Uzun zamandan bu yana ırmak içinde temizlik anlamında hiçbir çalışma yapılmadığını ifade eden vatandaşlar,”İlçemizin iki yakasını bir birinden ayıran Devrek Çayı içinde uzun zamandır hiçbir şekilde temizleme yapılmıyor. Çay içinde plastik malzemeler başta olmak üzere ne ararsanız mevcut bu da hem içinde yaşayan canlılara hem de çeşitli kuş türleri için büyük tehlike oluştururken, diğer taraftan da ortaya hoş olmayan çirkin manzaralar meydana gelmesine neden oluyor.Yetkilileri acilen göreve davet ediyoruz” diye konuştular.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 15:37
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