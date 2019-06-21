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Devrek Belediyesi ekipleri görev başında

Devrek’te ani ve şiddetli bir şekilde etkili olan yağmur sonrası meydana gelen su baskınlarına karşı Devrek Belediyesi tüm ekipman ve yetkili personelle teyakkuza geçti.

21 Haziran 2019 Cuma 12:19
Devrek Belediyesi ekipleri görev başında

Devrek’te ani ve şiddetli bir şekilde etkili olan yağmur sonrası meydana gelen su baskınlarına karşı Devrek Belediyesi tüm ekipman ve yetkili personelle teyakkuza geçti.


Belediye tüm görevli personel, ekipman ve malzemeyle anında müdahalede bulundu. İlçede aniden etkili olan şiddetli yağmur sonrası oluşan durumdan olumsuz etkilenen vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi noktasında belediyeye ait ekipler tarafından anında yapılan müdahalelerle çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkan Vekili Hüsnü Işık ve Başkan Yardımcısı Recep Korum tarafından saniye saniye izlenen çalışmalarla ani yağış sonrası vatandaşların yaşamış olduğu mağduriyetler giderilmeye çalışıldı.

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Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 12:19
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