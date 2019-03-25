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Devrek Atatürk Ortaokulu’ndan dayanışma kermesi

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25 Mart 2019 Pazartesi 11:49
Devrek Atatürk Ortaokulu’ndan dayanışma kermesi

Devrek’te Atatürk Ortaokulu Okul Aile Birliğinin düzenlediği kermese vatandaşlardan destek yağdı


Zonguldak’ın Devrek ilçesinde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdüren Atatürk Ortaokulu Okul Aile Birliğinin düzenlediği dayanışma kermesi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Cumhuriyet Alanında düzenlenen ve her yıl geleneksel olarak düzenlenen kermese vatandaşlar ve ilçe protokolü bir araya gelirken, kermese de maddi anlamda büyük destek yağdı. Düzenlenen kermes açılışında konuşan Okul Aile Birliği Başkanı Hüseyin Kalaycı,”Öncelikle davetimize iştirak eden başta ilçe protokolü ile ve uzaktan yakından gelerek bizlere destek veren tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Burada davetlilerimizin destekleri ile elde edilecek gelir ile okulumuzun çeşitli ihtiyaçlarında kullanılmak için harcama yapılacaktır. Amacımız çocuklarımızın daha kaliteli eğitim ve öğretim alabilmelerini sağlamak ve sizlerle bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:49
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