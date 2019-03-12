Devrek Ahmet Taner Ortaokulu tarafından kermes programı düzenlendi

Devrek Ahmet Taner Ortaokulu tarafından okul yararında kermes programı düzenlendi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Ahmet Taner Ortaokulu tarafından Okul Aile Birliği tarafından kermes programı düzenlendi. Cumhuriyet Alanı Devrek Kültür ve Sanat Evi önünde gerçekleştirilen kermese gerek siyasi parti temsilcileri ve gerekse vatandaşlar yoğun ilgi göstererek okula destek vermenin heyecanını yaşadılar. Organize edilen Okul Aile Birliği Başkanı Nilgün Kayapınar,” Okulumuz yararında düzenlediğimiz kermesimiz oldukça yoğun geçti buradan bizlere destek veren gerek siyasi parti temsilcilerimize ve gerekse diğer vatandaşlarımıza okulum ve arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Buradan elde edeceğimiz geliri okulumuzun çeşitli ihtiyaçları ile ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz için kullanmayı hedefliyoruz. Kermesimize katkı veren herkese tekrar teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.