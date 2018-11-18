THY- Euroleague
0553 313 94 23

Devre arasında kalp krizi geçiren futbolcu hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Eleşlerspor-Gülüç Belediyespor maçının devre arasında kalp krizi geçiren konuk ekibin futbolcusu 28 yaşındaki Miraç Bektaş, hayatını kaybetti.

18 Kasım 2018 Pazar 21:00
Devre arasında kalp krizi geçiren futbolcu hayatını kaybetti

Zonguldak 1. Amatör Ligi Ereğli Grubu'nda, ilçedeki futbol sahasında oynanan maçın ilk yarısı tamamlandığında Gülüç Belediyesporlu futbolcu Miraç Bektaş, soyunma odasına giderken fenalaştı.

Ardından soyunma odasına alınan 28 yaşındaki oyuncuya ilk müdahaleyi futbolcular ve teknik ekip yaptı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Miraç Bektaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yaşanan olay nedeniyle karşılaşma hakem tarafından tatil edildi.

Haber Tarihi: 18 Kasım 2018 Pazar 21:00
  1. Zonguldak
  2. kalp krizi
  3. Miraç Bektaş

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İki ülke arasında gerginlik dinmiyor
    1. İki ülke arasında gerginlik dinmiyor
    2. Devre arasında kalp krizi geçiren..
    3. Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu
    4. İstanbul metrosunda feci kaza!..
    5. ABD Başkanı Trump, Kaşıkçı cinayetinin..
    6. FETÖ şüphelisi Manavgat'ta yakalandı
    7. Türkiye-İsveç maçında skandal! 'Hakem..
    8. Başkan Erdoğan'dan 100 yaşındaki..
    9. Anket sonuçları yayınladı! İşte..
    10. İncir çekirdeği yağının faydaları
    11. Patates çorbası tarifi
    12. Yasaklar çocuklarda öfkeyi artırıyor!
    13. Sakız çiğnemenin faydaları
    14. Antibiyotikler hakkında bilinmesi..
    15. Bu bilgilere çok şaşıracaksınız
    16. Çocuklarda sinüzit belirtileri nelerdir?
    17. Temel Reis Milli Görüş..
    18. Komşuda protestolar büyüyor! Halk..
    19. Türk Dışişlerinden dev şirkete çok..
    20. Terör devletinden Mescid-i Aksa'ya..
    Seçim yaklaştıkça bol keseden sallamaya başladılar... İyi Parti: AK Parti oralarda kaybedecek
    Seçim yaklaştıkça bol keseden sallamaya başladılar... İyi Parti: AK Parti oralarda kaybedecek
    Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'nin en büyüğü İstanbul'a yapılacak
    Erdoğan müjdeyi verdi: Türkiye'nin en büyüğü İstanbul'a yapılacak
    Unutulan gazi, çöpten kağıt toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor!
    Unutulan gazi, çöpten kağıt toplayarak evini geçindirmeye çalışıyor!
    Rakipleri arasından sıyrıldı! Anka'nın ihracatında kritik gelişme
    Rakipleri arasından sıyrıldı! Anka'nın ihracatında kritik gelişme
    18 bin fitte Müslüman oldu! Gökyüzünde duygusal anlar
    18 bin fitte Müslüman oldu! Gökyüzünde duygusal anlar

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    Öldürdükten sonra iğne yaptılar, çünkü... Kan donduran ayrıntı
    Öldürdükten sonra iğne yaptılar, çünkü... Kan donduran ayrıntı
    Yerel seçim için son anket sonuçları açıklandı
    Yerel seçim için son anket sonuçları açıklandı