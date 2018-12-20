Devran Koleji’nden yetimlere destek

İHH İnsani Yardım Vakfı ile Esenler Özel Devran Koleji arasında "Kardeşlik Protokolü" imzalandı. Törene Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Ercan, Özkur-Bir Başkanı Hami Koç, Devran Koleji Genel Müdürü Adem Yıldırtan, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, öğrenciler ve veliler katıldı. Tören, okul öğrencilerinin Sanatçı Ömer Karaoğlu’nun Ümmet Senfonisi parçasını seslendirmesi ile başladı.

“Tüm yetimlere ulaşmak zorundayız”

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, yetim çalışmalarını yaparken, sadece yetimin başını okşamadıklarını, Hazreti Peygamber'in yetimleri himaye etme isteğini yerine getirdiklerini belirtti. Yıldırım, öğrencilerin yetimlerle ilgilenirken merhamet duygusunun arttığının altını çizerek, bu nedenle öğretmenlerin öğrencilerini yetimleri ziyaret etmeleri için teşvik etmesi gerektiğini vurguladı. Dünyanın her tarafındaki yetim çocuklara ulaşmak zorunda olduklarını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"1993'te İHH olarak ilk tüzüğümüzü hazırladık, mahkemeye verdik. Mahkeme yetimlerle ilgilenme maddesini reddetti. O gün 'Allah nasip ederse 20 seneye kalmaz, Yetim Vakfı kurarız' dedim. 2 sene önce de Yetim Vakfı kuruldu. Ne isterseniz Allah onu veriyor. Bu yüzden 'Ya Rabbi, diline, dinine, ırkına bakmadan yeryüzündeki bütün yetimleri kurtarmak istiyoruz' demeliyiz. Öyle yola çıkacağız."

“Yetimlerimizin sıkıntılarına çare olmayı hedefliyoruz”

Devran Koleji Genel Müdürü Adem Yıldırtan da Bangladeş'te 32 yetim çocuğun barındığı Babu'l-Aman Yetimhanesi'nin tüm ihtiyaçlarını karşılamak ve kardeşlik köprüsü kurmak üzere İHH ile ortak bir çalışma başlattıklarını söyledi. Yıldırtan, bu çalışmayla yetim çocukları bağırlarına basacaklarını, onların acı, keder ve sıkıntılarına çare olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından, Yıldırım ve Yıldırtan, protokolü imzaladı.

Babu'l-Aman Yetimhanesi

Bangladeş'in başkenti Dakka'da 2013 yılında inşa edilen yetimhanede, yatakhane, çalışma odaları, idare odası, mutfak ve toplantı salonu yer alıyor. Yetimhanede, 32 çocuğun eğitim, gıda, sağlık, giyim ve sosyal ihtiyaçları karşılanıyor.

Devran Koleji'nde düzenlenen törenle imzalanan protokol ile Bangladeş'teki Babu'l-Aman Yetimhanesi'nin bir yıllık işletim masraflarının karşılanması amaçlanıyor. Diğer özel ve devlet okulları ile de ayrıca protokol imzalanarak İHH’nın diğer yetimhanelerinin yıllık masraflarının karşılanması planlanıyor.