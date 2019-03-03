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Devletten vatandaşa 289 milyar liralık sosyal yardım!

Sosyal yardımlar için son 17 yılda 289 milyar lira ödeme yapan devlet, çalışma hayatıyla birlikte bu yıl içerisinde toplam 100 milyar lira daha yardım gerçekleştirilecek.

03 Mart 2019 Pazar 07:27
Devletten vatandaşa 289 milyar liralık sosyal yardım!

Son 17 yılda hızlı bir büyüme gösteren Türkiye sosyal devlet olma yolunda önemli mesafe katetti. Eğitim yardımı, çeyiz ve bebek desteği gibi bir çok alanda toplumsal ihtiyaçlara yönelik adımlar atan hükümet 2019’da sosyal yardım bütçesini 21 kat artışla 43 milyar liraya çıkardı. Buna işveren ve çalışma hayatını kapsayan yardımlar da eklendiğinde 100 milyar lirayı buluyor. 2001’den bugüne kadar yapılan sosyal yardımların 289 milyar liraya ulaştığını belirten Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un verdiği bilgiye göre 1 Mart itibariyle verilen desteklerden bazıları ise şöyle:

Üniversiteliye 5 bin TL

Şartlı eğitim yardımlarından faydalanan gençlere üniversiteyi kazanmaları durumunda bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira nakdi destek sağlanacak. Ayrıca Aile Bakanlığı 122 bin çocuk için ailelere maddi destek sağlıyor. Aylık 826 lira tutarındaki yardımın yıllık bütçesi 1,2 milyar TL’yi aşıyor. Öte yandan yoksulluk riski altındaki ailelerin eğitim çağındaki çocuklarını düzenli okula göndermelerini teşvik amacıyla 2 milyon 200 bin çocuk için 6,2 milyar liralık ödeme yapıldı.

İkiz ve üçüz bebekler için

Çoklu Doğum Yardım Programı ile ihtiyaç sahibi ailelere çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapılıyor. İkizi olan anneye iki yıllık dönemde toplamda 3 bin 600 lira ödeniyor. Doğum yardımları için yıllık ödenen miktar yaklaşık 600 milyon lira.

Kronik hastaya destek

Kronik hastalığı sebebiyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu ihtiyaç sahibi hanelerin elektrik bedellerinin 200 liraya kadar olan kısmına yönelik destek veriliyor. Toplam 513 bin bakıma muhtaç engelli vatandaş evde bakım yardımından yararlanıyor. Yardımın yıllık toplam tutarı 9.1 milyar liraya ulaştı. Bunun yanında Yeşil Kartlılara verilen yıllık destek de 10 milyar lirayı buluyor.

Çeyiz ve konut desteği

Devlet katkısı çeyiz hesabı uygulamasında 5 bin liradan 7 bin 500 liraya, konut hesabında 15 bin liradan 20 bin liraya çıkarıldı. Eylül sonu itibariyle çeyiz hesabında 22 bin kişiye yaklaşık 67 milyon lira, konut hesabında da 15 bin kişiye 105 milyon lira mevduat bulunuyor.

Yarım güne 35,5 milyon lira

Kadınların aile ve iş hayatını bir arada sürdürebilmeleri için başlatılan yarım gün çalışma ödeneği uygulaması devam ediyor. İki yıldır devam eden uygulama kapsamında 18 bin kişiye yaklaşık 35,5 milyon lira ödenek aktarıldı.

(Türkiye)

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 07:27
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