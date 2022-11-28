Devlet'ten doğalgaz yardımı: Yeni doğalgaz yardımı! Doğal gaz yardımı başvurusu nasıl yapılır, ne kadar? e-Devlet Doğal gaz yardımı şartları nedir?

Başvuru yapacak olan vatandaşları e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT’ye gidip faturalarını ibraz etmesi önem arz edecek. 5 Eylül'den itibaren devam eden doğal gaz desteği ücretleri 900 TL ile 2500 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Doğal gaz desteği başvuru ekranı, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Sosyal yardım kapsamında yer alan doğal gaz desteği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine 900 TL ila 2500 TL arasında destek sağlanıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. İşte, E-devlet üzerinden başvuruları alınan doğalgaz yardımı ne kadar, kaç TL, doğal gaz yardımı ile ilgili ayrıntılı bilgiler...

Doğal gaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet Doğal gaz yardımı şartları nedir? İşte merak edilen son dakika yeni detaylar...

DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

Doğalgaz tüketim desteği ücretlerinde de artış yapılarak tutarlar 900 TL ile 2500 TL arasında belirlendi.

Devlet'ten doğalgaz yardımı: Sosyal yardım kapsamında yer alan doğal gaz desteği ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahiplerine 900 TL ila 2500 TL arasında destek sağlanıyor. İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğal Gaz Tüketim Desteği başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak.

DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğal Gaz Tüketim Desteği iki dönemlik olarak belirlendi ve yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’ndan başvuruda bulunabiliyor.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI

E-Devlet doğalgaz yardım başvurusu

Başvuru yapacak olan vatandaşları e- Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz etmesi önem arz edecek.

Yeni doğalgaz yardımı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, artık özel sektör çalışanlarına verilen 1000 liralık doğalgaz ve ısınma (kömür, odun) yardımı, vergi ve SGK primine tabi tutulmayacak. İstisna 9 Kasım 2022–30 Haziran 2023 tarihleri arasında (toplam 8 ay) yapılacak ödemeler için geçerli.

DOĞALGAZ DESTEĞ BAŞVURU ŞARTLARI

• Türk vatandaşı olması,

• E-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,

• Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

• Ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması,

• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi