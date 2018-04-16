Devrim gibi karar! Atıl devlet düzeni değişiyor
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi kapsamında, özellikle hantal devlet yapısının değiştirilmesine yönelik önemli adımlar atılacak. Gereksiz kurumların kapısına kilit vurulacak. Aynı işi yapan bazı kurumlar tek çatı altında toplanacak. Merkez valisi uygulamasına son verilecek. Bakanlara farklı bir statü verilecek.16 Nisan 2018 Pazartesi 09:03
Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi kapsamında, özellikle hantal devlet yapısının değiştirilmesine yönelik adımlar netleşiyor. Genel Merkez bünyesindeki uyum komisyonlarının yaptığı çalışmalarda, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine uyum kapsamında, 2019 seçimlerinden sonra Başbakanlık kurumunun tümüyle kaldırılması ile birlikte, Başbakanlığa bağlı tüm kurum ve kuruluşlarla ilgili de bir dizi yeni adım atılacak. AK Parti’nin hazırlıklarını sürdürdüğü uyum düzenlemeleri ile, Başbakan ve Başbakan Yardımcılarına bağlı çok sayıda kurumun bazılarının lağvedileceği, bazılarının ise doğrudan Cumhurbaşkanlığına veya ilgilerine göre icracı bakanlıklara bağlanacağı belirtildi. Şu anda başbakanlığa bağlı 25 civarında kurum bulunuyor.
KAPATILACAK KURUMLAR
AK Parti kurmayları, kapatılıp-kapatılmamasının tartışıldığı kurumlar arasında Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının da bulunduğunu, ayrıca şu anda başbakan yardımcılıklarına bağlı olan TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı gibi kurumların ise birleştirilerek Dışişleri Bakanlığı bünyesinde yapılandırılabileceğini dile getirdi. Bu ve benzeri birçok kamu kurumunun masaya yatırıldığını belirten AK Parti yöneticileri, “Birbiriyle aynı görevi yapan çok sayıda kamu kurumu bulunuyor. Özellikle koalisyon hükûmetleri döneminde, sırf ‘Makam’ oluşturmak için kurum ve kuruluş oluşturulmuş. Bu konumda olan kurumlarla ilgili adım atılacak” dedi.
MERKEZ VALİLİĞİNE SON
AK Parti, merkez valiliği sisteminin kaldırılması, TÜİK ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün tek çatı altında alınması, milletlerarası anlaşmalardan kaynaklanan üst kurullar hariç, işlevini yitirmiş bazı üst kurulların kapatılması gibi önerileri de tartışmaya açtı.
BAKANLARA YENİ YETKİLER
Yeni yönetim yapısında, bakanlar Meclis içinden çıkmayacağı için, bugünkünden farklı bir bakanlık statüsü de belirlenecek. Görev tanımlarının yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemine uygun olacak şekilde, bakanlar için bugünkü gibi geniş çerçevesi olmayan yeni bir yetki tanımı yapılacak.
EKONOMİDE ÇOK BAŞLILIK KALKACAK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da, yeni sisteme uyum konusunda yapılan çalışmalar konusunda milletvekillerine gönderdiği bilgi notunda, vesayetçi yaklaşımların tasfiye edileceğine dikkat çekti. Yeni hükûmet sistemi ile Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulacak bürokratik mekanizmaların, yeni bir vesayet üretmesine izin vermeyeceğini belirten Yazıcı, bakanlık yapıları, bakanlıklarla ilişkili kurumların ve bağımsız kurum ile kurulların tamamının bürokratik oligarşiyi ortadan kaldıracak biçimde, yeniden şekillendirileceğini ifade etti.
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maraşlı6 sa önce Göle su gelene kadar kurbağanın gözü patlarmış. 100 yıldır şu köhnemiş düzenin değişmesi için bakalım daha kaç nesil hasretle bekleyeceğiz. düzenden önce insanların fikirlerini değitirin. Bedavadan maaş alan adamın vicdan yapması lazım bu parayı hak ediyormuyum diye, ülkesi için devleti için gerçekten samimi çalışan adamlar lazım bazıları müstesna , yoksa devlet malı deniz yemeyen domuz mantığıyla daha çok bekleriz bu düzenin değişmesini, düzen sürekli değişiyor, bakalım düzülene ne zaman sıra gelecek. saliha6 sa önce KİME HİZMET ETTİKLERİ BELLİ OLMAYAN DERNEKLERDE KAPATILSIN DERVİŞ 6 sa önce Ne gerek var degilmi,müsteşarlık müdürlük bilmemne baskanligi bakanlık muhtarlık ve dahi meclis kapatın gitsin hepsini.Bedavadan masraf bedavadan vakit kaybı kapatın kapatın hepsini. Müslüman6 sa önce Hiç bir şey değişmez. Devletin içi boşaltılıp gerçekten adil insanlar getirilmeli ama maalesef imkansız gibi bir şey çünkü rüşvet her yerde. Bu memleketten hiç bir şey olmaz kusura bakmayın. Dinsiz bir ülkeyiz. YORUM6 sa önce DEVLETTEKİ İSRAFIN SONA ERMESİ İÇİN NE GEREKİYORSA YAPILSIN.HER YENİ GÖREVE GELEN ODA YENİLEMESİ MAKAM ARACI YENİLEMESİ TELEFON HARCAMALARI BENZİN HARCAMALARI SONA ERMELİ. tofu6 sa önce 17 yılda fark edilebildiklerine göre, bayağı iyi gizlenmiş makamlardır bunlar kesin. Yoksa 17 yıl hökümetimiz bu makamları öyle bırakır mıydı? kiowa7 sa önce Sayın Cumhurbaşaknım lütfen kamuya ait lojmna,sosyal ve arç saltanatını bitirin. HAbervaktim dahil tüm milli medya lar bunu haber yapmalı.saltanat kamuda,özllikle sosyal tesis,lojman ve araç saltanatı almış başını gidiyor,misafir ağırlama adı altında müdürler saltanat sürüyor.mesela somada kamuya ait muazzam büyüklükte en az 4 adet sosyal tesis ve lojmanlar var.bunlar acilen özelleştirilmeli.Soma termik santralı özelleştirildi fakat sosyal tesis ve lojmanlar özelleştirilmiyor.Neden????bürokratlar, buralarda saltanat sürüyor..yine somadan örnek eüaş soma koordinasyon işletme müdürü ve eli müessese müdürü nasıl derebeylik oluşturdular,yetkilerininm nasıl kendileri için yontuyorlar,isaltanatları için.Lütfen araştırın..İlk önce üst düzey bürokratlardan başlanmalı..araç saltanatına son evrilemli. Ali7 sa önce Çiftçi Harıl harıl Sulama Parası Öderken Torku Termik Santrale Barajdan Enerjiyle Gelen Suyu Yılardır Beleş Kullanan Kesimede Yaptırım Uygulayın, Bir Taraftan Elektge Zam Bir Taraf ta Beleş Kullanım, Hani Nerede Adalet, Beleş Su KullananlarKimler acaba Ali7 sa önce Çiftçi Harıl harıl Sulama Parası Öderken Torku Termik Santrale Barajdan Enerjiyle Gelen Suyu Yılardır Beleş Kullanan Kesimede Yaptırım Uygulayın, Bir Taraftan Elektge Zam Bir Taraf ta Beleş Kullanım, Hani Nerede Adalet, Beleş Su KullananlarKimler acaba Ali7 sa önce Çiftçi Harıl harıl Sulama Parası Öderken Torku Termik Santrale Barajdan Enerjiyle Gelen Suyu Yılardır Beleş Kullanan Kesimede Yaptırım Uygulayın, Bir Taraftan Elektge Zam Bir Taraf ta Beleş Kullanım, Hani Nerede Adalet, Beleş Su KullananlarKimler acaba