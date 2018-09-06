Devlette öncelik Boğaziçili olmak

Boğaziçi Üniversitesi, MF puan türünde sınavda en yüksek başarıyı elde etmiş olan ilk 100 öğrenciden 31’inin tercihi oldu. İlk 250 sıralamasında yer alan öğrencilerin 183’ü, ilk 500 sıralamasında yer alan öğrencilerin de 416’sı Boğaziçi Üniversitesi’ni tercih etti. Boğaziçi Üniversitesi’nin ilk 1000’den aldığı öğrenci sayısı bu yıl 764 oldu. Boğaziçi Üniversitesi’ne bu yıl TÜBİTAK ve okul birincisi kontenjanı dahil olmak üzere toplam 2154 öğrenci yerleşti.