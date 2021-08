Devletin temeli adalettir. Temeli sağlam olan devlette, tüm dallarda gelişmenin meydana gelmesi daha kolay ve daha seri olur. Çünkü adaleti ön planda tutan devlet tüm insanlara şemsiye görevini görmüş olur. Sağanak yağan yağmurda insan kendini korumak için ilk akla gelen ve en büyük ihtiyaç güven içinde şemsiyenin altına geçip ıslanmadan gideceği yere rahatlıkla gidebilmesidir.

İşte adalet böyle bir şeydir. Hukuk herkese aynı şekilde işlediği zaman, insanların o sağanak yağan yağmurda nasıl ki gönülden şemsiyeye sarılıyorsa, aynı şekilde adaletli olan devletine sarılır.



Geri kalmışlığın çaresi vardır. Devlet millet el ele vererek üstesinden gelemeyeceği hiçbir şey yoktur. Ancak adalet yozlaşmaya başlarsa her yerde çökme, yozlaşma, gerileme, zulüm ve haksızlıklar diz boyu gelişir. İşte o zaman çekilmez bir dünya ile karşı karşıya kalırsınız.



Adaletin olmadığı yerde, hukuksuz ve adaletsizlik bataklığında yetişen her şeye davetiye çıkarılmış olur. Bu bataklıkta, teröre ortam hazırlanmış olur. Mafyaya, uyuşturucuya da davetiye çıkarmış olursunuz.



Adaletle ilgili şu ayeti dikkatle okuyalım. Adaletle ilgili çok ayet ve hadisler var. Zaten ayet ve hadislerin gereği yapılırsa bir sorun kalmaz, ancak toplum olarak, Kur’an’dan uzaklaştıkça kendimizi medeni bir topluma doğru yol aldığımızı zannederiz. Aslında vahşetin kucağına doğru yol aldığımızın farkında değiliz. Bizi bizden dahi iyi tanıyan Rabbimiz bize uygun olarak gördüğü ve yapmak istediği kuralları yerine getirmekle kulluk görevimizi yapmış oluruz. Emirler dikkate alınmazsa zararı çeken kullar olur. Bunları burada sıralarsak bir kitap dolusu yazı çıkar. Ancak Kur’an’da anlatılan kıssalar; onlardan ders ve ibret almamız içindir. İbret alana ne mutlu.



Nisâ: 3:



“Allah size, mutlaka emanetleri ehli olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne kadar güzel öğütler veriyor! Şüphesiz Allah her şeyi işitici, her şeyi görücüdür.”



En iyi öğüdü Allah veriyor. Eğer yukarıdaki ayeti dikkate alarak, işlerimizi ona paralel olarak uygularsak hem ülkenin gelişmesi sağlanacaktır, hem de medeni bir toplum olmaya doğru yol alacağız. İşte iş ehline verilirse, hukuk karşısında herkese aynı şekilde muamele edilirse, herkesin birinci derece de aidiyeti devlet olur. Dün olduğu gibi bugün de; güçlü olana kapılar ardına kadar açılır, güçsüz olana da kapılar çabuk kapanır ya da hiç açılmaz. Bu adaletin şiarı olamaz, olsa olsa adaletsizliğin şiarı olur.



İnsanlar aç kalabilir, ama adaletsiz bir yaşamı hiçbir zaman arzulamazlar, adaletsiz bir sistemin de uzun süre de ayakta kalması mümkün olamaz. Bizi medeni yapacak Kur’an’ı ve uygulayıcıları; Hz. Muhammed ve Hz. Ömer’leri rehber edinirsek, adaleti ve hakkı ayakta tutarsak, böyle bir ortamda toplumun tüm fertleri kardeş olabilecek bir maneviyatı kazanacaklardır. O zaman herkesin aidiyeti devleti olur. Bu kolay değil ancak medeni bir ülke ve muasır bir toplum olma yolunda yürümek istiyorsak, bize çağrıda bulunan yüce Allah’ın emirlerine uygun içtihatlarla yol haritamızı belirlediğimizde, toplumun refah seviyesini sürekli kılmış olacağız. İşte topluma en iyi hizmet adaletle olur. Adaletin icrası eksik olan toplumlar bir kanadı kırık kuşa benzerler, rahatlıkla uçması mümkün olamaz.

Rabbim bizleri; birey, cemaat ve devlet olarak adalet üzerinde kılsın. Birey ve toplum olarak bizleri adaletsizlikten muhafaza etsin.