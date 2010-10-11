THY- Euroleague
0553 313 94 23

Devletin payı küçülecek istihdam teşvik edilecek

Orta vadeli mali plana göre 2011 yılında bütçe 33 milyar 493 milyon lira açık verecek

11 Ekim 2010 Pazartesi 09:00
Devletin payı küçülecek istihdam teşvik edilecek

. Enflasyon hedefi 2013’te yüzde 4.9 olarak belirlenirken, milli gelir hedefi, kişi başına 12 bin 157 dolar olarak öngörüldü. Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) hazırladığı, 2011-2013 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program, Bakanlar Kurulu’nda kabul edilerek Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlandı. Orta vadeli mali plana göre, 2011 yılında bütçenin 33 milyar 493 milyon lira açık vermesi bekenirken, faiz dışı fazlanın 14 milyar lira olacağı öngörülüyor. Aynı yıl bütçe gelirlerinin 265 milyar 359 milyon lira, faiz dışı giderlerin ise 254 milyon lira olması bekleniyor.

BÜYÜME KADEMELİ OLARAK DÜŞECEK

Orta vadeli programın temel amacı, ülkenin refah seviyesinin artırılması, büyümeye isikrar kazandırmak ve istihdamı artırmak olarak tanımlanırken; buna yönelik adımların da kararlı şekilde atılacağı vurgulandı. Programa göre ekonomik büyüme kademeli olarak azalacak. 2010 yılında yüzde 6.8, 2011 yılında yüzde 4.5, 2012 yılında yüzde 5 ve 2013 yılı sonunda yüzde 5.5 düzeyinde ekonomik büyüme hedeflenirken, enflasyon 2010, 2011, 2012 ve 2013 yılları için sırasıyla yüzde 7.5, yüzde 5.3, yüzde 5.0 ve yüzde 4.9 olarak belirlendi.

İSTİHDAM İMKÂNLARI OLUŞTURULACAK

Kişi başına düşen milli gelirin 12 bin doları aşması planlanırken, yıllara göre 2010 yılında 10 bin 43 dolar, 2011 yılında 10 bin 624 dolar, 2012 yılında 11 bin 40x5 dolar, 2013 yılında ise 12 bin 157 dolara çıkarılması öngörülüyor. Programa göre kriz sonrası dönemde güçlü ve sürdürülebilir istihdam sağlanması için para, maliye ve gelirler politikalarının koordinasyon içerisinde yürütüleceği belirtilirken, ekonominin istihdam oluşturma kapasitesini artıracak politikalara öncelik verileceği vurgulandı. Bu çerçevede işgücü piyasası daha esnek hale getirilecek ve niteliğini artırıcı tedbirler alınacak. Kamu idareleri tarafından harcama programları yeniden gözden geçirilerek ihtiyaçlara cevap vermeyen, verimsiz faaliyet ve projeler tasfiye edilecek. Kamu yatırımları, başta Güneydoğu Anadolu Projesi, Doğu Anadolu Projesi ve Konya Ovası Projesi olmak üzere bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı hedefleyen ekonomik ve sosyal altyapı projelerine yoğunlaştırılacak.

DEVLETİN PAYI AZALACAK

Programda, kamunun elektrik dağıtımı ve şeker üretimi alanlarından tamamen çekilmesi öngörülürken, elektrik üretimi, telekomünikasyon, liman, otoyol ve köprü işletmeciliğideki payının da azaltılması hedeflendi. Demiryolu taşımacılığının sektör içindeki payı artırmak ve TCDD’nin kamu üzerindeki mali yükünü azaltmak amacıyla, demiryolu sektörü ve TCDD yeniden yapılandırılacak. Finans sektöründe güven ve istikrarı güçlendirecek, uluslararası rekabet gücünün artmasına yönelik adımlar atılacak.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:39
  1. Konya
  2. arşiv haber
  3. yeni akit gazetesi
  4. arşiv

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da kar yağışı
    1. Ankara'da kar yağışı
    2. TEB KOBİ Akademi Hataylı KOBİ'lerle..
    3. CHP Tunceli belediye başkan adayı kim..
    4. Darbe gecesi vurulan TEM Daire Başkanı..
    5. "Fenerbahçe varsa umut vardır"
    6. CHP Muğla Büyükşehir belediye başkan..
    7. PFDK'den Galatasaray ve Metin..
    8. Hikmet Karaman'ın kurmayları belli oldu
    9. Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli..
    10. Paralarını alamayan işçiler çatıya çıktı
    11. ABD'nin Kudüs kararının birinci yılı
    12. Almanya'nın bütçe fazlası 2019'da..
    13. Ülgür Gökhan kimdir nerelidir?
    14. Eski Vali Harput'a FETÖ'den 6 yıl hapis
    15. Trabzonspor'da Mete Kalkavan tepkisi
    16. Arabada FETÖ videosu izleyen..
    17. Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput,..
    18. CHP Çanakkale belediye başkan adayı..
    19. Uşak'ta el yazması 6 Tevrat ele..
    20. Irak'ta 100 polise "insan kaçakçılığı"..
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı