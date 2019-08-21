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Devletin parası artık PKK'ya gitmeyecek! Bölgeye yeniden huzur ve hizmet geliyor

PKK'ya çalışan HDP’li belediye başkanları görevden alınarak devletin kaynakları artık terör örgütüne gitmeyecek. 31 Mart öncesi kayyım atanan 94 belediye borçlarını ödemiş ve 7,5 milyar liralık yatırım yapmıştı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 07:42
Devletin parası artık PKK'ya gitmeyecek! Bölgeye yeniden huzur ve hizmet geliyor

İçişleri Bakanlığı’nın kararıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın görevden alınmasının ardından belediyerin kaynakları artık terör örgütü PKK’ya gitmeyecek. Yeni yapılan görevlendirmelerle bölgede huzur hakim olacak.

7,5 milyarlık yatırım

31 Mart yerel seçimlerinden önce de Diyarbakır, Mardin ve Van dışında HDP’li diğer belediyelere de kayyum atanmıştı. Doğu ve Güneydoğu’daki belediyelere kayyum atanmasıyla beraber bölge, PKK terör örgütünün bastırdığı kültürüne ve sosyal hayatına yıllar sonra geri dönmeye başlamıştı. Kayyumla beraber belediyelerin borcu ödenmiş, bölgeye yatırım artmıştı. 31 Mart öncesi kayyum atanan 94 belediyeye 7,5 milyar liralık yatırım yapılmıştı.

Kaldığı yerden devam edecek

Bölgede 73 gençlik merkezi ve 128 kütüphane halkın hizmetine sunulmuştu. 172 Kadın Kültür Merkezi açılırken, 2 bin 644 Aile Çay Bahçesi ve Çocuk Parkı yapılmıştı. Kayyumla beraber, 9 bin 903 kilometre sıcak asfalt dökülmüştü. 18 bin kilometre stabilize yol, 5 bin 735 kilometre içme suyu şebekesi, 19 adet içme suyu arıtma tesisi, 23 adet atık su arıtma tesisi, 4 bin kilometre kanalizasyon şebekesi yapılmıştı. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında da 2 milyon 865 bin 573 ağaç dikilmişti. Önceki gün yapılan görevlendirmelerle bu hizmetler kaldığı yerden devam edecek. Bölge eskisi gibi huzurlu ve güvenli olacak.

Örgütün talimatlarını teröristlere iletmiş

Mardin’in Dargeçit ilçesinde PKK’lı teröristlerin çukur kazıp, barikat oluşturduğu olaylara ilişkin davada yargılanan DBP’li eski Dargeçit Belediye Başkanı Zeynep Sipçik ve 5 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıldan 36 yıl 3 aya kadar hapis cezalarının gerekçeli kararı tamamlandı. Kararda, belediye araçlarıyla ilçede çukur kazan, barikat kuran teröristlerle birlikte hareket eden sanıkların, güvenlik güçlerine yönelik saldırılara da katıldıkları vurgulandı. Kararda “Dargeçit Belediye Başkanı olarak görev yapan sanığın, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeleri ile irtibatlı olduğu, hendek ve barikat olaylarında ‘Rezzan’ kod adlı teröristle gizlice mesajlaşarak meydana gelen olaylar hakkında bilgiler aktardığı, hendek ve barikat olaylarında örgüt mensuplarına yardımda bulunduğu, kırsal alandaki örgüt mensuplarıyla birebir görüştüğü anlaşılmıştır” denildi.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 07:42
  1. Van
  2. Mardin
  3. Diyarbakır
  4. Selçuk Mızraklı
  5. Bedia Özgökçe Ertan
  6. Hdp
  7. belediye

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