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“Devletin imkânlarını bölücü terör örgütü yandaşlarına aktaran bir belediye devraldık”

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamlığı, bazı çevrelerin kayyum dönemini karalayarak ortamı bulandırmaya çalıştığını belirterek devletin imkânlarını bölücü terör örgütü yandaşlarına aktaran bir belediye devraldıklarını duyurdu.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 18:01
“Devletin imkânlarını bölücü terör örgütü yandaşlarına aktaran bir belediye devraldık”

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Kaymakamlığı, bazı çevrelerin kayyum dönemini karalayarak ortamı bulandırmaya çalıştığını belirterek devletin imkânlarını bölücü terör örgütü yandaşlarına aktaran bir belediye devraldıklarını duyurdu.



Yüksekova Kaymakamlığının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Yüksekova Belediye Başkanlığı görevine başlayan ve daha ilk günden kayyum dönemini ve dolayısıyla devlet ve milletimizi hedef alan çevreler bilmelidir ki; bahse konu çevreler kayyum dönemini karalayarak ortamı bulandırmaya çalışmaktadır. Bilinmelidir ki, halkın kaynaklarını ve devletin imkânlarını bölücü terör örgütü yandaşlarına aktaran bir belediye devraldık. Şu an Yüksekova; huzur şehri olmasının yanı sıra, herkesin imrendiği bir şehir haline gelmekteyse, bu devletin imkânlarının etkin ve verimli bir şekilde vatandaşlarımıza aktarılıyor olmasından ileri gelmektedir. Yüksekova’nın çehresinin değiştiğini yapılan hizmetler ile bölgenin cazibe merkezi haline gelmeye başladığını bugün herkes görmektedir. Yapılan altyapı çalışmalarının da tamamlanması ile birlikte, ilçemize yeni iş yerleri açılmakta ve yeni iş sahaları kazandırılmakta; müteakiben yatırım yapmak isteyen yatırımcılar ilçemizde araştırmalarda bulunmakta, proje çalışmaları devam eden organize sanayi bölgesi ile birlikte Yüksekova’nın bölgenin en önemli kentlerinden biri olacağı açık bir şekilde görülmektedir. Yakalanan bu ivme, son 3 yıldır sağlanan huzur iklimi ve güvenlik ortamı vatandaşlarımızın malumudur. Görevlendirme yapılmadan önceki dönemde, belediyenin tüm kaynaklarının vatandaşlarımıza gitmediği ortada iken, görevlendirme süresince kaynaklar yöre insanımızın huzurlu bir kentte yaşamaları için kullanılmıştır. Vatandaşlarımızın huzurlu bir şehirde yaşamaları ve memnuniyetleri bizler için her şeyin üzerindedir ve çok önemlidir. Bahse konu çevrelerin; görevlendirme dönemine ilişkin faaliyetler hakkında karalama gayretlerinin geçmiş dönemlerindeki eksiklikleri unutturma çabası olduğunu biliyor, görüyor ve kamuoyunun takdir ve vicdanına bırakıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 18:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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