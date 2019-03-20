Devletin gönderdiği paraları Kandil ve YPG'ye akıttılar!

Bölgede 20 yıl boyunca belediyeleri terör örgütü PKK'ya yakın partiler yönetirken, hizmet yerine şehirlerde terör örgütü adına faaliyetler yaptılar. Eser yerine kaos ve beraberinde yıkım bırakan belediyeler yıllarca devletin araçlarını Kandil adına kullandılar. Park, bahçe, yol, alt yapı gibi belediyecilik hizmetini vatandaşa çok gören belediyeler, kırsal bölgelerde devletin araç ve gereçleriyle terörist mezarlıkları yaptılar. Dana sonra yapılan operasyonlarda, bu mezarlıklarda silah, patlayıcı ele geçirilirken, taziye evi diye yaptıkları binalarda da teröristlerin belediye sağlık birimlerince tedavi edildiği ortaya çıktı. Kandil'in çağrısı üzerine kontak kapatma eylemlerinin yanı sıra sokaklardaki çöpleri toplamayarak vatandaşı cezalandırdılar. Kepenk kapatma eylemlerinde iş yerlerini açan esnafa sudan sebeplerle para cezası kesen belediyeler, yıllarca devletin kamu binalarını PKK/KCK'nın cirit attığı yerlere çevirdiler. Yine hendeklerin açıldığı dönemde, HDP'li belediyeler şehirlere gelen teröristlerin tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Diyarbakır ve bölgede belediyelerin ortaklaşa kurduğu yardım dernekleri, topladıkları gıda, giyim ve para yardımını Suriye'deki yoksul insanlar yerine buradaki YPG'lilere gönderdi. "Rojava"ya yardım adı altında belediye çalışanlarının maaşlarından her ay 200-500 arasında değişen zoraki para kesintileri yapılarak teröristlere gönderiliyordu.

Terör örgütüne para aktarıyorlardı

Bölgede tüm belediyeler PKK/KCK'nın Türkiye Sorumlusu Sabri Ok'tan talimat alıyordu. Belediyeleri örgütün yurt içi ve yurt dışı para transferinden sorumlu Sabri Ok yönetiyordu. Belediyelerde geçici işçi statüsünde müteahhit elemanı olarak çalışan 3 kişi, başkanlar ile Sabri Ok arasındaki iletişimi sağlarken, söz konusu bu kişiler 'arka odalar' denilen yerde faaliyetlerini sürdürüyordu. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandığında bu gerçek ortaya çıktı. Kayyum atanan belediyelerin tümünde bir arka oda bulunduğu ve vatandaşın haraca bağlandığı belirlenirken, toplanan paraların büyük bir bölümü Kandil ve Suriye'de YPG'ye sevk ediliyordu. Yine HDP'li belediyeler, taşeron olarak çalıştırdıkları insanların aracılığıyla da PKK'ya kaynak aktarıyordu. Toplu sözleşmede işçilere yüksek ücretler verilirken, bu paranın büyük bölümü Kandil ve Suriye'ye aktarılıyordu. Belediyeler, taşeronlar üzerinden de örgüte para aktarmanın yolunu bulmuştu. Taşeronun bir milyon liraya mal ettiği işi 2 milyon lira olarak gösteren belediyeler, aradaki 1 milyon farkı terör örgütüne aktarıyordu. Örgüte para aktarmak amacıyla hizmet alımı usulüyle işi alınanların yarısı işe gelmiyordu. Bunlara ödenmiş gibi gösterilen paralar, yine örgüte aktarılıyordu.

İş makineleri YPG'ye

Belediyelerde çalışanlar arasında kendisi örgüt üyesi olan ya da örgüt adına eylemlere katılmış isimler de bulunduğu ortaya çıktı. Söz konusu bu kişiler, KHK ile ihraç edildi.

Diyarbakır'da iki dönem belediye başkanlığı yapan ve hakkındaki hapis cezası nedeniyle Avrupa'ya kaçtığı belirlenen Osman Baydemir tarafından 2006 yılında kurulan Şarmaşık Derneği'nin örgüt ile HDP'li belediyeler arasında "paravan" görevi üstlendiği ortaya çıktı. Derneğin faaliyetleri nedeniyle dava açıldı, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra KHK'yla kapatıldı. HDP'li Belediyelerin kurduğu Rojava Merkezi Yardım Koordinasyonu'nun çalışmaları sonucu Kobani'nin yeniden inşası için bölgeye 32 araçlık iş makinesi filosu gönderildi. Diyarbakır, Mardin, Van, Batman, Kayapınar, Bağlar, Sur, Yenişehir, Kızıltepe ve Nusaybin belediyelerinden gönderilen araçlar, bölgede 15 gün kaldı. Bu süre içerisinde söz konusu araçlar, YPG'nin faaliyetleri için kullanıldığı ortaya çıktı. KCK, 2 Mayıs 2015'te bölgeye ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşılanmaması için çağrı yapmıştı.

Devletin gönderdiği paralar Kandil ve Suriye'ye aktı

Batman ve Siirt'te yıllarca belediyeleri yöneten PKK'ya yakın partiler, devletin araç ve gereçlerini hizmet yerine terör örgütünün amaçları uğruna kullandılar. Yine kente hizmet amacıyla gönderilen paralara, yardım bahanesiyle Kandil ve Suriye'deki PKK'lılara gönderildi. HDP'li belediyeler, yıllarca kentleri hizmetten yoksun bırakırken, iş ve aş yalanlarıyla kandırdığı gençleri, dağa ve Suriye'de PKK'nın uzantısı olan YPG'ye gönderdiler. HDP'li Batman Belediyesi'nde, kayyum atanmadan önce personel maaşlarından her ay 400 TL keserek örgüte aktardığı tespit edildi. Bu yolla PKK'ya finans sağlayan HDP'li Batman belediyesi, örgüt kasasına yıllık 2.5 milyon TL gönderdi. Sabri Özdemir-Gülistan Akel Eş Başkanlığında yönetilen Batman Belediyesi, kentin dört bir yanına kurulan sözde 'halk evleri' ile bölücü terör örgütüne eleman kazandırdı. HDP dönemindeki Siirt Belediyesi'nde çalışanlardan da maaşlarında kesinti yapılıyordu.

(Sabah)