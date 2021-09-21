Son yıllarda gündemimizden hiç düşmeyen ve halkı da ciddi derecede mağdur eden fahiş fiyatlar bir türlü frenlenemiyor. Yetkililerin formalite yerini bulsun diye yaptıkları incelemeler, kameralar önündeki hal denetimleri hiçbir şeyi değiştirmiyor. Sonuçta herkes pahalılığın suçunu birbirine atıp duruyor. Kısacası “ortada sıçan “oynuyor birileri ve biz de izliyoruz. Mercimek, pirinç, çay, temel gıdalar, kahvaltılıklar ciddi derecede aşırı pahalı. Ancak bunun yanı sıra enflasyon, adı konulmayan ve sabit kur dönemlerinde aşina olduğumuz devalüasyonun, üst üste gizli versiyonlarını yaşıyoruz. Yani hayatımızda adı konulmamış, gizli devalüasyon var. Sadece yiyecek ve temel gıda haricinde konut ve araç fiyatları da cidden aşırı pahalı ve artık ulaşılamaz duruma geldi. Öncelikle devletin bu konularda ciddi politikalar üretmesi gerekiyor. Vatandaşın gazını almak için yapılan hamaset konuşmaları, diziler ve haber kanallarındaki gizli-açık propaganda çalışmaları ve subliminal mesajlar artık hiçbir işe yaramayacak durumda. Bu tarz çalışmaların, “canı ciddi derecede yanan” insanlarda etkili olmadığı ve “serbest radikal halinde bulunan oy çelişkisi yaşayan kişiler” üzerinde etkili olduğunu söylemeliyim. Ciddi sorunlar yaşayan toplulukları bu şekilde yönlendiremezsiniz. Öncelikle dinamo sektör olan konut ve otomotiv sektörüne fiyat limitasyonu getirilmeli. M.Ö. 3 yüzyılda yaşayan Muğla bölgesi Stratonikeia antik kentinde, antik yazıların içerisinde çok ilginç bir yazı vardır ve burada tüccarların mallarını istedikleri yüksek fiyata satamayacakları ve maksimum fiyatların belirlendiği ve buna uyulması gerektiği ancak istedikleri düşük miktarlara satabileceklerini yazar. Bizde ise durum tam tersi. Bir fırıncı esnafı, ekmeği azcık düşük fiyata satmaya kalksa fırıncılar odasından tutun da zabıtasına kadar onlarca kişi esnafı rahatsız eder ve baskı uygular sonuçta indirimli ekmek satışı o kadar ilginç duruma gelir ki, konu haberlere taşınır.

Öncelikle bahsettiğim, aşırı enflasyonu frenlemek için, konuya dinamo sektörlerden başlanmalı. Müteahhit firmalar istedikleri fiyata konut satışı yapamamalı. 7 liralık domates fiyatını konuşan birileri 1 milyon lira altında ev olmaması durumu hiç görmüyorlar mı? Şimdilerde orta sınıf araçlar dahi 500 bin barajı üstünde. Tamam az biraz ÖTV indirimi yapıldı ama orada yapılan indirim, sadece satışı düşük en alt sınıf araçlar ve bütün özellikleri sökülmüş en basit araçları kapsıyor. 2021 yılında arka camları manuel çalışan araçları size 220 bin liralara satıyorlar. ÖTV indirimi bütün araçları kapsamalı, lüks segment hariç ancak D segmenti dahil bütün araçları içine almalı ve araçlar halka ulaşılabilir yapılmalı. Konut satışlarına fiyat limiti getirilmeli ve tapuya işlenerek isteyenin istediği fiyatı yazması engellenmeli. Yabancılara verilen 250 bin dolarlık konut alana vatandaşlık verilmesi uygulaması 1 milyon dolara çıkarılmalı ve bu konuda usulsüzlük yapan, devleti dolandırmaktan ciddi cezalar almalı. Yabancılara konut satışında manipülasyon yapanlara verilen 3-5 kuruşluk mali cezalar hiçbir zaman yeterli olmayacaktır. Konut fiyatlarındaki aşırı artışın arkasında yatan etkenlerden biri hammadde, demir ve çimento zammının yanı sıra yabancılara tanınan 250 bin dolar konut alma avantajıdır. İlanlarda örnek rakam olarak 600.000 lira fiyat yazmışlar ve vatandaşlığa uygun notunu eklemişler.” Ulan sen nerede Ali Cengiz oyunu yapıyorsun da bu adama, bu paraya vatandaşlık veriyorsun” diye kimse sormuyor. Müteahhit memnun, emlakçısı memnun, vatandaşlığı ucuza alan kişi memnun. Peki, kim memnun değil? Elbette ki vatandaş. Kendi halkımız da bu oyunlar ve fiyat manipülasyonları sebebiyle aşırı fahiş fiyatlara ev almak durumunda kalıyor ve daha doğrusu “ev alamama” durumu yaşıyor. Konut fiyatlarındaki limitleme ve yabancılara verilen vatandaşlık konut alma ve yatırım barajının 1 milyon dolara çıkarılması, konut fiyatlarının düşmesi adına ciddi derecede halkımızı rahatlatacaktır. Aksi halde yerli müşteri istemeyenler, yabancı avına çıkar durur, tıpkı bizim kurnaz otelcilerimiz gibi. Zamanında Türklerin yüzüne bakmayan otelcilerimiz, kriz zamanlarında televizyonlara çıkıp, yerli turiste açığız, derler ya. Kira fiyatlarındaki fahiş fiyatlanma ise zaten içler acısı. Mülk sahiplerinin sürekli art niyetli olması, artık vatandaşı gerçekten bezdirmiş durumda. Avrupa’dan ithal edilen uyduruk yöntemler yerine, bize uygun kira fiyatlarını düşürücü yöntemler bulunmalı. Otomotiv ve yakıtta da yapılacak benzeri indirimler, hemen akabinde market fiyatlarını da etkileyecek ve piyasada ciddi bir rahatlama yaşanacaktır. Vatandaştaki gerginlik, moralsizlik ve sürekli sudan sebeplerle kavga ve cinayetlerin nedenlerinin altında ciddi ekonomik problemler yatmaktadır. Dünyanın en mutsuz ve geleceğe umutsuz bakan ülkeleri sıralamasında sürekli üst sıralardayız. Bunu “Yahu bizi sevmiyorlar da ondan böyle yapıyorlar, bu kafirler hep böyle” demek yerine halkı ve insanları okumak, daha akılcı bir yaklaşımdır. Önemli olan, halkın mutluluğu ve refah düzeyi ise devlet ve vatandaş elinden geleni yapmalı, herkes taşın ucundan tutmalıdır. Halkı yaşat ki, devlet yaşasın. Unutmayın; taşlar yıkılırsa, en çok düşen, piramidin en üstündekiler olacaktır. Oy için değil, Allah için insanımızı mutlu edelim, yaşatalım. Sonrasında oy zaten gelir.