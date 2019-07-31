ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan ile Belediye Başkanı Mehmet Yarka, PKK'lı teröristlerin 3 yıl önceki saldırıları nedeniyle evleri yıkılan ya da kullanılmayacak duruma gelen vatandaşlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca inşa edilen konutlarda inceleme yaptı.

Bahçelievler, Yeşilyurt, Yeni, Cumhuriyet, Aydınlıkevler, İsmet Paşa ve Gazi Paşa mahallelerindeki evleri teröristlerin saldırılarında yıkılan veya kullanılmayacak hale gelen vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bahçelievler'deki konutlarda incelemelerde bulunan Vali Pehlivan ve Belediye Başkanı Yarka, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Zafer Sökmen ve ilgililerden bilgi aldı.

Pehlivan ve Yarka evlerine yerleşmek için temizlik yapmaya gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

Vali Pehlivan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, TOKİ tarafından yapımı sürdürülen konutlarla çevre düzenleme çalışmalarını yerinde incelediklerini söyledi.

İl genelinde 10 binin üzerinde konut inşa edildiğini belirten Pehlivan, bunların bir kısmının il merkezinde bir kısmının da Silopi, Cizre ve İdil ilçelerinde olduğunu ifade etti.

Pehlivan, konutların yüzde 50'nin tamamlandığını ve teslimatlarının yapıldığını dile getirerek şunları kaydetti:

"İlgili birimlerimizle alandaki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu konutlar kalıcı yatırımlardır. Onun için aksaklıkları kendi gözümüzle görmek istiyoruz. Devletimiz Şırnak'ı adeta yeniden inşa ediyor. Geçmişte yaşanan o sıkıntılar geride kaldı. Vatandaşlarımız konutlarına kavuşuyorlar. Bundan sonra da süreç hızlı bir şekilde ilerleyecek. İlimizde bu ölçekte büyük yatırımların yapılması bizleri ziyadesiyle sevindiriyor. Şu anda binalardan ibaret gibi görünüyor konutlar. Vatandaşlarımız taşındığında sıcak yuvalara dönüşecek. Vatandaşlarımız çocuklarıyla bu binalarda mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürecekler. Konutları teslim alan ve bundan sonra teslim alacak vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

Başkan Yarka da konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.