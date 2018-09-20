Devletimiz bu soruna lütfen el atsın!

Kübra Aslan Okur Postası Eşim 18 yaşında iken 14 yaşında birisi ile tanışıyor ve kız yaşını büyük söylüyor eşime. Eşim de yaşını büyük sanıyor, yaptığı yanlış ama.. İlişki yaşıyor. Mahkemede eşim, yanılgıya uğradığını kandırıldığını söylüyor. Bilirkişi eşime hak veriyor, “kız görünüm olarak 17-18 yaşında. Sanık yanılgıya uğramış olabilir, doğrudur” diyor kız ve annesi itiraf ediyorlar. Kızlarının yaşını büyük söylediklerine dair ve kız benim rızam vardı şikayetçi değilim diyor. Kızın ailesi de şikayetçi olmuyor, bizlerin de rızası vardır diyor. Fakat durum KAMU DAVASINA dönüşüyor 6 sene sonra eşime 103/2 KAMU DAVASINDAN10 yıllık ceza geliyor.

Karşı taraf başkası ile evlenmiş çocuğu var, mutlu bir hayatı var, mağdur değil, şikayetçi değil. Ama biz mağdur olduk, henüz 1 yıllık evliyiz ve evimiz barkımız dağılmış durumda. 25 yaşındaki genç için 10 yıllık ceza demek, hayatının bitmesi demektir. Kapanmış kabuk bağlamış yaraların açılması, kaldırılması, kanatılması kadar saçma bir şey yok. Geç gelen adalet mi sizce? Benim eşimin tek bir dosyası bile yok. Tertemiz bir hayatımız vardı. Benim babam kanser hastası. Hangi derdimize üzüleceğimizi şaşırmış durumdayız. Hiçbir gelirim yok. Devletimize seslenmek istiyorum, bizim durumumuza el atılsın artık.

Tecavüzcü ve gerçek istismarcılarla aynı maddeden yargılanıyor eşim ve aynı koğuşta kalıyor. Adalet bunun neresinde. Çocuğun psikolojisi bozulmuş durumda. Lütfen bu yazımın yayınlanmasını ve sesimin duyulmasını istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a seslenmek istiyorum.. 103/2 KAMU DÂVÂLARINI AFFETMESİNİ İSTİYORUM. BIRAKSINLAR YUVAMIZI KURALIM. TOPLUMA KAZANILMIŞ GENÇLERİZ BİZ HAYATIMIZI SÖNDÜRMESİNLER. SİZDEN RİCAM LÜTFEN SESİME SES OLUNUZ. SAYGILARIMLA.