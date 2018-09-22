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Devleti zarara uğratan zanlılara operasyon

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hazırladıkları 3 milyar değerindeki sahte faturalarla devleti zarara uğratana 9 kişiyi gözaltına aldı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 11:52
Devleti zarara uğratan zanlılara operasyon

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 milyar liralık naylon fatura düzenleyerek devleti 500 milyon lira zarara uğrattığını tespit ettiği 9 kişiyi 5 ilde gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.

3 MİLYAR LİRALIK SAHTE FATURA

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup Başkanlığı ekiplerinin Ankara, Hatay, İzmir, Diyarbakır ve Bursa'da faaliyet gösteren 28 mükellef ve 5 mali müşavir ile bu grupla irtibatı bulunduğunu belirlediği çok sayıda firma ve şahısa ait beyanları mercek altına alması sonucu 3 milyar liralık sahte fatura düzenlendiği tespit edildi.

Vergi müfettişlerinin hazırladığı ön rapor doğrultusunda devleti kestikleri naylon faturalarla 500 milyon lira zarara uğratan şüphelilerin tespit ve yakalanması için harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu illerde halen faaliyet gösteren 12 firmaya ait adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda Ankara ve İzmir'de ikişer, Hatay'da 4, Bursa'da ise bir olmak üzere toplam 9 şüpheli gözaltına alınırken, söz konusu firmalarda yapılan aramalarda farklı firmalara ait 72 kaşeyle içerisinde fatura ve sevk irsaliyeleri bulunan 235 klasör ve 10 koli düzenlenmemiş fatura ele geçirildi.

Şüphelilerin son 3 yılda kurdukları "tabela" firmalar üzerinden, fatura açığı bulunan firmaların bilgisi dahilinde kaşelerini kullanarak fatura düzenlediği, bu şekilde devletten 500 milyon lira KDV aldığı belirlendi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 11:52
  1. İzmir
  2. Hatay
  3. Diyarbakır
  4. Bursa
  5. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  6. sahte fatura

YORUM YAZ

  • şarya şarya 12 dk önce
    SIRF SAHTE FATURA KESMEK İÇİN TAM TESCİLLİ ŞEBEKELER VAR ÜLKEMDE ADAMLARIN İŞİ GÜÇÜ SAHTE KARLIK BİR SAHTE KAR OFİSİ KURMAK 3.GÜN ONDAN SONRA SAHTE FATURA BASMAK KOLAY KES BABAM KES BU ŞEKİLDEDEVLETİ KAZIKLAYANLAR KAÇ KİŞİ BİLİNİYORMU DEVLETİMİZ TARAFINDAN YOK ANÇAK YILLIK ESNAFLARIN İNCELEMESİNDEN ŞÜPPE EDİLDİKLERİ KİŞİLERİ İNCELERKEN BAKIYOR BU SAHTE KARLARA TABİKİDE YAKALARSALAR YAKALANDIKTAN HEMEN ERTESİ GÜN VEYA HAZIRLIKLAR BAŞKA AÇTIKLARI İSİMDEN SAHTE FATURA KESİYORLAR ÖNÜNÜ ALAMIYORLAR NEDENİDE ÇOK BASİT CEZASI YOK ULAN SAHTEKAR ZATEN DEVLETİ DOLANDIRIYORLAR CEZASI NEDEN YOK APTALMI YOKSA ÇOK KURNAZMIYIZ SAYIN DEVLETİM DENİZ YEMEYENDE KERİZ MSL.HA AKLIMA GELDİ BU CUMA NAMAZI CAMİDE BEN BALKONDA NAMAZI BEKLERKEN BİR BAKTIM BİR SAHTE FATURACI OLDUĞUNU SÖYLEYENEN KİŞİYİ TAM CAMİ İMAMININ 2.SEÇDEDE OLDUĞUNU FARK ETTİM .NE LAHAN NEDE TURŞU OLDUĞUNU SİZLER ANLAYIN NEDİYEYİM SİZLERE
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