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Siyaset 'Devleti yıkmamız lazım' diyen Şık'a tepki gösterenleri Özgür Özel'den kınama!
Siyaset

'Devleti yıkmamız lazım' diyen Şık'a tepki gösterenleri Özgür Özel'den kınama!

"Devleti yıkmamız lazım" diyerek kalkışma çağrısında bulunan İP vekili Ahmet Şık’a tepki gösterenleri CHP’li Özgür Özel kınadı.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 10:03:00 -
'Devleti yıkmamız lazım' diyen Şık'a tepki gösterenleri Özgür Özel'den kınama!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında 'Seçimle yasayla bu iş olmaz. Bu işin yolu sokak sokak sokak' sözleriyle kalkışma çağrısı yapan ve 'Katil devleti yıkmalıyız' diyen TİP vekili Ahmet Şık yerine, ona tepki gösterenleri kınadı. Özel, 'Kendisine karşı kullanılan ifadeleri son derece endişe verici buluyoruz' ifadelerini kullandı.

Sezgin Tanrıkulu da sahip çıkmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 2 ayrı resen soruşturma başlatılan Şık'a, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu destek çıktı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tanrıkulu, Şık'ı etiketleyip "Ahmet Şık canımızdır ve dostumuzdur nokta" dedi.

Kalkışma çağrısı yapan Ahmet Şık ne dedi?

Ahmet Şık, katıldığı bir yayında "Sosyal medya muhalifliğinden vazgeçin. Bu işin yolu sokak sokak sokak. Bu iş yasayla seçimle olacak değil. Bu iktidarı indirmenin yolu güçlü bir protesto hareketidir. Bunu yapamazsak çok şey kaybedeceğiz. Devleti yıkmamız lazım" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

admin

kalkışanlar temmuzda dersini aldı sıra sizede gelir buyrun bekleriz...
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hizipsavar

alın da bir sorun bakalım arkadaş nasıl yıkacakmış. önünde uzun bir ömür var anlatsın dursun memleketin hakimi savcısı onu dinler.
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