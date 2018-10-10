Usulsüz engelli raporu temin eden şebeke çökertildi

İstanbul’da binlerce sağlıklı kişiye sahte rapor düzenleyerek devleti milyonlarca lira zarara uğrattığı öne sürülen bir çete çökertildi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, sağlıklı veya az engeli bulunan kişilere hakkı olmadığı halde yüksek derecede engelli raporu aldıran şebekeyi yakın takibe daha aldı.

Eş zamanlı baskın

Aylar süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, Arnavutköy, Bahçelievler, Beykoz, Esenler, Esenyurt, Küçükçekmece ve Ümraniye’de önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan 16 kişiden 13’ü kıskıvrak yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda kişi adına düzenlenmiş engelli raporuna el ekonuldu.

Şeker hastasına glikoz

Zanlıların, sağlıklı veya engel oranı düşük olmasına rağmen sağlık kuruluna görünecek vatandaşları rapor alacakları hastalıklarla ilgili bilgilendirdikleri ortaya çıktı. Özellikle şeker hastalarını hedef olarak seçen çete elemanlarının, kan örneği alınacak kişilere zeytin ve glikoz verdiği, bu sayede hastaların kan şekerinin hızlı bir şekilde yükselmesini sağladığı belirledi. Bu yöntemle, kan şekeri tavan yapan kişinin, hastanedeki çete üyesinin de yardımıyla “Diyabet sebebiyle yüzde 70 üzeri özürlü” raporu alması sağlandı.

Milyonlarca lira zarar

Doktorları yanlış yönlendirip usulsüz şekilde engelli raporu almalarını sağlayan çetenin, bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz taşıma kartı alımı gibi engelli vatandaşlara tanınan avantajlardan ve hizmetlerden usulsüz yararlanmasını sağlayarak kamuyu milyonlarca lira zarara uğrattıkları iddia edildi. Şebeke elemanlarının, 300 kişiye usulsüz rapor hazırladıkları ve rapor başına 3-5 bin lira komisyon aldıkları kaydedildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Üçüncü operasyon

Sahte engelli raporu çetesine yönelik 3 Nisan ve 25 Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, aralarında SGK çalışanı, ebe, hemşire ve hastane çalışanlarının da bulunduğu 56 kişi gözaltına alınmıştı. Sahte ve usulsüz engelli raporu düzenlemekle suçlanan zanlılardan 30’u, örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, rüşvet ve sahtecilik suçlarıdan tutuklanırken, 25’i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.

(Yeni Şafak)