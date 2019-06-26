Devleti 5 milyon 250 bin TL zarara uğratan dolandırıcı çetesi çökertildi

Diyarbakır merkezli 15 ilde gerçekleştirilen operasyonla devleti 5 milyon 250 bin TL zarara uğratan dolandırıcılık çetesi çökertildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerince Diyarbakır merkezli 15 ili kapsayan geniş çaplı çalışmayla dolandırıcı çetesi çökertildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sahte engelli sağlık kurulu raporlarıyla engelli maaşı, bakıcı maaşı, ÖTV’siz Araç alımı, malulen emeklilik ve askerlikten muafiyet gibi haksız menfaat temin eden şüpheli şahısların deşifre edilmesi, engellenmesi ve yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında nitelikli dolandırıcılık (kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık) ve resmi belgede sahtecilik, rüşvet suçlarını işleyen 127 şüphelinin gerçekleştirilen 1. dalga planlı operasyon neticesinde yakalandığı kaydedildi. Yine aynı çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen 2. dalga operasyonu neticesinde 40 şüpheli şahıs olmak üzere aralarında sağlık çalışanları, memur ve öğretmenin de bulunduğu toplam 167 şüpheli şahıs yakalandığı belirtildi.

41 şüpheli şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedilen açıklamada, “Diyarbakır merkezli 15 ilde gerçekleştirilen her iki operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahısların “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik, rüşvet” suçlarını işleyerek kamu kurum ve kuruluşlarını yaklaşık olarak 5 milyon 250 bin Türk Lirası zarara uğrattıkları anlaşılmıştır" denildi.

Açıklamada mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, halkın can ve mal güvenliğinin temini için çalışmaların özveri ve kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.