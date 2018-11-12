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Devleti 2,5 milyon lira dolandıran 27 kişi gözaltına alındı

Ankara'da para karşılığı sahte engelli raporu düzenledikleri öne sürülen, doktor ve hastane personelinin de aralarında bulunduğu 27 şüpheli gözaltına alındı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:33
Devleti 2,5 milyon lira dolandıran 27 kişi gözaltına alındı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kamu hastanelerinde irtibatlı oldukları personel aracılığıyla sahte engelli raporu  temin ettiği belirlenen suç örgütünü teknik ve fiziki takibe aldı.

6 aylık çalışmanın ardından, örgüt elebaşı ve üyelerinin hastane  personeli gibi her sabahdüzenli olarak kamu hastanelerine gittikleri ve  irtibatlı oldukları şahıslar aracılığıyla sahte rapor temin ettikleri kişilerin  iş ve işlemlerini takip ettikleri belirlendi.

Sahte rapor için "joker" kullanmışlar!

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, zanlıların kamu hastanelerinin her  biri için ayrı ayrı organizasyon kurduğunu ve hastanelerde çalışan personel  aracılığıyla bazı doktorların e-Devlet şifresini kullanarak, rapor almak isteyen  ama "özürlülük derecesi" yeterli olmayan kişilerin yerine "joker" adı verilen  sahte hastalar kullanarak işlem yaptırdıklarını tespit etti.

Hasta başına 9 bin ile 20 bin lira arasında değişen bedeller talep  eden şebekenin bu yolla 73 sahte engelli raporu aldığı ve devleti bu yolla  yaklaşık 2 milyon 500 bin lira dolandırdığı öğrenildi.

Savcılıktan alınan izinle operasyon başlatan ekipler, sahte rapor  verdiği tespit edilen A.K. isimli doktor ile 7 hastane çalışanının da arasında  bulunduğu 27 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 12:33
  1. Ankara
  2. dolandırma

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