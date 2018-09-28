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Vergi borcu listesi Kimin ne kadar devlete vergi borcu var?

Gelir İdaresi, 2018 yılı borçlarına ilişkin verileri açıkladı. 31 bin 56 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcunun bulunduğunu açıkladı. Listedeki ilk 100’ün borcu 30,7 milyar lira.

28 Eylül 2018 Cuma 16:16
Vergi borcu listesi Kimin ne kadar devlete vergi borcu var?

Gelir İdaresi, 2018 yılı borçlarına ilişkin verileri açıkladı. 31 bin 56 kişi ve kuruluşun 1 milyon liranın üzerinde vergi borcunun bulunduğunu açıkladı. Listedeki ilk 100’ün borcu 30,7 milyar lira.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Haziran itibarıyla 1 milyon lirayı aşan vergi ve cezalar listesinin başında 1 milyar 59 milyon 130 bin 277,79 lira ile Affan Havacılık Akaryakıt Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ bulunuyor.

LİSTENİN İLK ONUNDA BULUNANLAR

İlk 10'da Hilmi Başaran, Öztürk N-F Gres Madeni Yağ ve Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Sun Havacılık Ticaret Ltd. Şti., Uluslararası Akaryakıt Dağıtım Ltd. Şti., İmarbank Offshore Ltd. Şti., Kross Otomotiv ve Endüstri Madeni Yağlar Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Z Petrol Enerji Nakliye Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Ali Türkan, Sportingbet com.alderney Limited yer alıyor. Listede banka şubeleriyle çok sayıda elektronik, gıda, finans, enerji, tekstil, inşaat, sanayi, kimya, otomotiv ve turizm şirketinin olduğu görüldü. Öte yandan, listenin sadece ilk 100'ünde yer alan kişi ve kuruluşların toplam vergi borçlarının tutarı 30 milyar 656 milyon 581 bin 462,6 lira oldu.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 16:16
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