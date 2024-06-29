Bir çalışan muhtelif birçok sebepten ötürü istifasını verip işinden ayrılabilir. Keza gerek devlet tüzelinde olsun, gerekse de özel sektörde olsun bir işverenin memnun kalmadığı çalışanının derhal işine son vermesinin hakkına sahiptir. İşin tabiatı bundan ibarettir. Peki sendika örgütlenmesiyle bir araya gelip devleti iş bırakmayla tehdit eden işçi-memura buyrun yolunuz açık olsun denilse ne olur? İki şey olur; devlet baskın gelirse topu daha düşük ücretle işine geri dönmek isteyecektir. Fakat devlet aciz kalıp boyun eğerse mevcut durumda olduğu gibi milletin malı işçiye memura ganimet olur gider!

Yani aslında çoban sultası dışında ortada kuzu kuyruğunda akıbetine yürüyen bir sözde iradeden başka bir şey yok. Peki hal böyleyken Türkiye’deki bu oda ve sendika sultasına dur diyecek devlet aklı nerede!? İşçi ve memuru bu baronlara militan olmaya zorlayan zihniyet nasıl bir zihniyettir!?

Devletin en temel görevi toplumun yurdunu, hududunu güvenliğini, huzurunu, evrensel normlar çerçevesinde her türlü hak ve hukukunu korumak-gözetmek ve adalet üzere hükmetmek iken; bu sözde hak savunucusu azmanlar kime karşı kimlerin haklarını korumuş oluyorlar!? Bu nasıl bir saçmalıktır böyle! Devletin yasama, yürütme ve yargı mekanizmaları zaten toplumla interaktif bir ağın kopmaz bileşenleri değil midir?

Devlete karşı örgütlenme de ne oluyor!? En nihayetinde millet dirayet sahibi olup gerektiğinde ya seçimle, olmadı devrimle hükümetini de, rejimini de değiştirir. Peki bu devleti sigaya çeken ne idüğü belirsiz paralel devletçikler de neyin nesi!? Ellerindeki bu gücün kurumlarda at koşturma, tehdit, rant, fitne ve siyasi dizayn mekanizması olma dışında sözde varlık amaçlarının minare kılıfı bir aparat olduğu gerçeğini bilmeyen bir tek akıl sahibi insan var mıdır!? Hele ki şu bu sendika ve oda himayesinde hizmet veren bir insanın devlet ve milletine karşı hangi katsayı üzerinden sadakat ve özveriyle çalışabilir? EZCÜMLE DEMEMİZ O Kİ İSLAM’IN OLMADIĞI YERDE HİÇBİR ALANDA YÜRÜTÜLEBİLİR BİR TEK ALTERNATİF DİSİPLİN SÖZ KONUSU DEĞİLDİR/OLAMAZ.

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