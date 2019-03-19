0553 313 94 23

Devlete eleman sızdıran FETÖ sanığına hapis

Adana'da FETÖ/PDY yönelik davada, örgütün devlete sızdırmak için yetiştirdiği kamu görevlileriyle ilgilenen üst yöneticisi olduğu tespit edilen sanık 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

19 Mart 2019 Salı 12:38
Devlete eleman sızdıran FETÖ sanığına hapis

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün devlete sızdırmak için yetiştirdiği kamu görevlileriyle ilgilenen üst yöneticisi olduğu tespit edilen sanığa 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mustafa Aslan bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Sanık Aslan savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. ByLock kullanmadım. Devlete eleman sızdırma iddiasını kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Aslan'ın örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde sahte kimlikle yakalanması ve dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak üzerine atılı suçlardan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Aslan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Adana'da, FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalanan ve terör örgütünün kentteki "İl eğitim danışmanı ve il mezuncusu" olduğu iddiasıyla tutuklanan şüpheli Mustafa Aslan hakkında "terör örgütü kurmak ve yönetmek" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 27,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede şüphelinin, örgütün, devlete sızdırmak için yetiştirdiği kamu görevlileriyle ilgilenen üst yöneticisi olduğu belirtilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:38
  1. Adana
  2. FETÖ/PDY terör örgütü
  3. hapis cezası
  4. hüküm
  5. tutuklu sanık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amed Sportif Faaliyetler 6 futbolcuyu gönderdi
    1. Amed Sportif Faaliyetler 6 futbolcuyu..
    2. Teröristlere büyük finans! İşte..
    3. Akıncı Üssü davası
    4. Eski Danıştay üyesi Davas'a hapis istemi
    5. Şehitler için mevlid okutuldu, helva..
    6. "Hastane yapılarımız sağlık turizminin..
    7. Türel: " Böcek ile istediği yerde..
    8. Ulaştırma Bakanı Turan: "Karşımıza..
    9. Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki saldırı)..
    10. Bakan Pakdemirli: "Katar’ın kısa dönem..
    11. Düzce’de bir önceki yıla göre konut..
    12. Osman Haymana, "Ben, Birilerinin..
    13. Türk Telekom, az gören çocukların..
    14. İşportacılar olarak çözüm bekliyoruz!..
    15. AK Parti'nin Ereğli mitingi
    16. Mustafakemalpaşa’ya 14 milyonluk tesis
    17. YPG/PKK'dan Deyrizor'da DEAŞ'ın son..
    18. Nazilli Belediyesi istinat duvarı..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık bu..
    20. Terör propagandası yapan HDP’liler..
    21. Altın fiyatları
    22. AK Parti'yi, Saadet'in kol kola..
    23. FETÖ'nün okul muhasebecisine hapis..
    24. Fikret Yeni’den, rakibi Akay’a açık..
    25. FETÖ’den ihraç eski asker baba-oğul..
    26. MHP'den teşkilatlarına provokasyon..
    27. Kula’da ’Spor Panayırı’ başladı
    28. İsrail, Filistin mülteci kampında inşa..
    29. Kontrolden çıkan araç aydınlatma..
    30. İsmet Yıldırım, Tepeüstü’ndeki..
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert mesaj: Topraklarımızı terk edin
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Sürücüler dikkat! 3 ay aradan sonra yeniden devreye giriyor
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Erol Olçok'un eşinden çok sert tepki: Şehitleri kaça sattınız?
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Hollanda'da art arda saldırılar! Ölü ve yaralılar var
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!
    Boeing 737 Max ile ilgili dünyayı sarsan iddia!

    Günün Karikatürü

    19 Mart 2019
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Yoğun güvenlik önlemi alındı... Cenaze törenine özel izinle katıldı
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti
    Macron zor durumda! Tatilini yarıda kesti