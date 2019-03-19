Devlete eleman sızdıran FETÖ sanığına hapis

ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün devlete sızdırmak için yetiştirdiği kamu görevlileriyle ilgilenen üst yöneticisi olduğu tespit edilen sanığa 11 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Mustafa Aslan bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Sanık Aslan savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını iddia ederek, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. ByLock kullanmadım. Devlete eleman sızdırma iddiasını kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, Aslan'ın örgüt mensuplarınca "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde sahte kimlikle yakalanması ve dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak üzerine atılı suçlardan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanık Aslan'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçundan 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Adana'da, FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde yakalanan ve terör örgütünün kentteki "İl eğitim danışmanı ve il mezuncusu" olduğu iddiasıyla tutuklanan şüpheli Mustafa Aslan hakkında "terör örgütü kurmak ve yönetmek" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 27,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

İddianamede şüphelinin, örgütün, devlete sızdırmak için yetiştirdiği kamu görevlileriyle ilgilenen üst yöneticisi olduğu belirtilmişti.

