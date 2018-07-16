Devlet sil baştan

YENİ AKİT / ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi kapsamında kurumların ve bürokrasinin yeniden yapılandırılması doğrultusunda önemli kararlar alınmaya devam ediyor. Dün yayımlanan 7 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birçok kurumun görev ve yapılarına ilişkin önemli değişikliklere gidildi.

YAŞ BAŞKANI YARDIMCISI

Buna göre, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanlarından oluştu. Cumhurbaşkanı, gerekli gördüğü hallerde kendisi, katılmadığı durumlarda ise toplantıya görevlendireceği bir yardımcısı başkanlık yapacak. Yeni kurulan Savunma Sanayii Başkanlığı da, savunma sanayisinin geliştirilmesi için tespit edilen genel strateji ve ilkeler istikametinde kararlar alacak. Dört numaralı Kararname ile İçişleri Bakanlığı’na bağlı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı kuruldu.

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

Avrupa Birliği Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu oldu. Kamu tüzel kişiliğini haiz, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ve özel bütçeli Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Kararnameyle, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile yine kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak kuruldu.

GENELKURMAY, MSB’YE

Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının görev ve sorumluluklarında da birtakım düzenlemeler yapıldı. Kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma Bakanına bağlılığını düzenleyen maddede değişikliğe gidilerek maddeye Genelkurmay Başkanlığı da eklendi. Buna göre, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanına bağlandı. Bu kapsamda, Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları Milli Savunma Bakanına ayrı ayrı bağlı ve sorumlu olacak. Yine iki ayda bir toplanacak Milli Güvenlik Kurulu (MGK) üyeleri, gerektiğinde doğrudan Cumhurbaşkanının çağrısıyla da bir araya gelebilecek. Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılan kurul, Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda yardımcısı başkanlık edecek.

DDK ve DİĞER KURUMLAR...

Ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün (HSSGM) teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi. Bir Kararname ile de Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) kuruluş, faaliyet, yetki, görev ve sorumluluk esasları düzenlendi.

MEMUR ALIMI RESMİ GAZETE’DE

Resmi Gazetenin içeriği ile yayımlanmasına ilişkin esaslar da yeniden düzenlendi. Resmi Gazete, internet ortamında Cumhurbaşkanlığınca yayımlanacak. Kamu kurum ve kuruluşları, personel alımına ilişkin tüm ilanlarını, Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitelerinde duyuracak.