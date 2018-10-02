Devlet ve halk greve gitti: Filistin topyekûn kepenk kapattı

Siyonist zulmü altında nefes almaya çalışan Filistinliler, İsrail Meclisi’nde kabul edilen Yahudi Ulus Devlet Yasası ile Doğu Kudüs’te yer alan Han el-Ahmer’in yıkım kararını protesto etmek için ülke genelinde greve gitti. Bütün kamu kurumlarının yanı sıra fırınlar ve istasyonlar dahil tüm dükkanlar kilit açmadı.

Önce 19 Temmuz’da İsrail Meclisi’nden geçen ırkçı “Yahudi ulus devlet” yasası, ardından da 5 Eylül’de Han el-Ahmer’deki yıkımı onaylayan Siyonistlerin, baskıcı politikalarına karşı Müslümanlar dün kepenk kapatarak tepkilerini ortaya koydu...

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Yaka ile abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki Filistinliler bir günlük genel grev yaptı...

Grev nedeniyle banka ve okullar ile diğer tüm kamu kurumlarının kapalı olduğu Batı Yaka’da, toplu taşıma hizmetleri de verilmedi. Hayatın adeta durma noktasına geldiği Batı Yaka’da petrol istasyonları ve fırınlar dahil olmak üzere tüm dükkanlar kapandı.

Dünyaya bir mesajdır

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Kurulu Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, Yahudi Ulus Devlet Yasası ile Han el-Ahmer’in yıkım kararını protesto etmek için düzenlenen greve Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’nin yanı sıra İsrail’de yaşayan Filistinlilerin de destek verdiğini belirtti. Grev kapsamında tüm Filistin şehirlerinde oturma eylemleri yapılacağını ifade eden Ebu Yusuf, “Bu grev hem işgalcilere hem de dünyaya Yahudi Ulus Devlet Yasasını kabul etmediğimizi ve İsrail’e tepkimizi göstermek için verilmiş bir mesajdır” dedi.

Irkçı yahudi yasası

“Yahudi ulus devlet” yasası, iki farklı vatandaş modeli öngörüyor. Buna göre, ülkenin yüzde 20’den fazlasını oluşturan Araplar ikinci sınıf vatandaş kabul ediliyor. Ve İsrail’de sadece Yahudi olanlar kaderini tayin edebiliyor. Arapça resmi dil olmaktan çıkarılıp tek resmi dil İbranice olarak kabul ediliyor. Yasadaki “İsrail, dünyadaki Yahudilerin tarihi ana vatanıdır” ifadesiyle, Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki hakkı yok sayılıyor.