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Devlet Tiyatrolarından Türk yazarlara öncelik

DT'nin ülke genelindeki sahnelerinde repertuarının büyük bölümü Türk yazarların eserlerinden seçilen 68 yerli oyun 15 Şubat-31 Mart'ta tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak

15 Şubat 2019 Cuma 12:26
Devlet Tiyatrolarından Türk yazarlara öncelik

ANKARA (AA) - Devlet Tiyatrolarının (DT) yurt genelindeki sahnelerinde 15 Şubat-31 Mart'ta 68 yerli oyunun sergileneceği bildirildi.

DT Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türk tiyatro yazarlarının gelişmesi ve büyümesi amacıyla DT repertuarının büyük bölümününün Türk yazarların eserlerinden seçildiği vurgulandı.

Açıklamada, 15 Şubat-31 Mart'ta 68 yerli oyununun tiyatroseverlerin beğenisine sunulacağı ifade edildi.

Necip Fazıl Kısakürek ve Yahya Kemal'in de aralarında bulunduğu klasik ve çağdaş Türk yazarların eserlerinin sahneleneceği şubat ve mart aylarında temsil edilecek oyunlar şöyle:

"Ankara Devlet Tiyatrosu'nda; Reis Bey, Tahtsız Kraliçe, Rumuz Goncagül, Terörist, Misafir, Oyun Odası, Divane Ağaç, Tolstoy ve Anna, Eyvah Nadir, Sevda Dolu Bir Yaz, Gün Batımı, Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye, Hüzzam, Mikadonun Çöpleri, Radyo-yu Hümayun, Mehmet Akif, Tembel Memiş, Midas’ın Altınları, Papağan Kaçtı.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda; Bir Peri Masalı Radyum Kızları, Sahibinin Sesi, Bayrak, Kendi Gök Kubbemiz, Dede Korkut, Alyoşa, Düdüklüde Kıymalı Bamya, Keloğlan Keleşoğlan, Turta Girmemiş Orman.

İzmir Devlet Tiyatrosu'nda; Türkiye Kayası, Nereye, Kaşıkçılar, Kantocu, İki Köyün Masalı, Kuzu Maydanoz'un Maceraları.

Bursa Devlet Tiyatrosu'nda; Barbara'nın Doğumu, Bana Mastikayı Çalsana, Akide Şekeri, Bir İnce Sızı Nisan 1915, Üçkağıtçı, Sinco Akıllı Sincap.

Adana Devlet Tiyatrosu'nda; Yarınlara Geç Kalmadan, Pembe Panduflu Aşk.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda; Mem ile Zin, Gül’e Ağıt, Entrikalı Dolap Komedyası.

Antalya Devlet Tiyatrosu'nda; Zümrüdüanka, Deli Dumrul.

Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda; Sersem Kocanın Kurnaz Karısı, Koleksiyoncu, Evlendirme, Dünyanın Eski Zamanlarında, Bir Flamingonun Renkli ve Çiçekli Hayatı.

Konya Devlet Tiyatrosu'nda; Gün Anneme Gebe-Nefes, Uyan, Fehim Paşa Konağı, Akümülatörlü Radyo, Nasreddin İnadın Sonu.

Sivas Devlet Tiyatrosu'nda; Düş Yakamdan, Lena, Leyla ve Diğerleri, Ayışığı Sirki.

Van Devlet Tiyatrosu'nda; Kahvede Şenlik Var, Umut Kavşağı, Ah Tamara, Fay Hattı, Mikrobik ile Gribik.

Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda; İkinci El Cinayet, Geveze Berber, Kılçık Mahallesi."

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Haber Tarihi: 15 Şubat 2019 Cuma 12:26
  1. Devlet Tiyatroları
  2. Türk yazarlar

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