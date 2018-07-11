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"Devlet tiyatroları kapatıldı" haberine yalanlama geldi

"İlk Kararname ile Sanata Darbe: Devlet Tiyatroları Kapatıldı" şeklinde haberler yapılması üzerine, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü duyuru yaptı ve haberleri yalanladı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:49
"Devlet tiyatroları kapatıldı" haberine yalanlama geldi

Yazılı ve görsel medyada, "İlk Kararname ile Sanata Darbe: Devlet Tiyatroları Kapatıldı" şeklinde haberler yapıldı.

Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü ise, devlet tiyatrolarının kapatılmasının söz konusu olmadığı belirterek, "Yapılan düzenlemelerin kurumların kapatılmasıyla ilgili gibi gösterilerek, haberleştirilmesi ve kamuoyunda 'Devlet tiyatroları artık yok' algısı oluşturmaya çalışmak tamamen art niyetli bir zihniyetin ürünüdür" değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile sadece devlet tiyatrolarının değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı ve ilgili birçok kamu kurumunun teşkilatına dair hükümlerin yeniden düzenlendiği belirtildi.

Söz konusu KHK'den sonra çıkarılan 1 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin geçici 1'inci maddesinde "2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile teşkilatlarına ilişkin kanun veya kanun hükmünde kararnameleri yürürlükten kaldırılan kamu kurum ve kuruluşlarından münhasıran devir ve geçiş hükümleri düzenlenenler dışında kalanlar hakkında ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapılıncaya kadar yürürlükten kaldırılan hükümlerin uygulanmasına devam olunur" ifadesinin yer aldığı vurgulandı.

Açıklamalar arasında şu bilgiler de yer aldı:

"Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün kapatılması söz konusu değil. Devlet tiyatroları üzerinde sistematik bir şekilde yanlış algı oluşturmaya çalışan bu tarz haberleri ve yapılan açıklamaları şiddetle kınıyoruz ve kamuoyunun takdirine sunuyoruz."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 18:49
  1. Devlet Tiyatroları

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