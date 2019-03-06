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Devlet Tiyatroları Bursa'da "Balkanları" ağırlayacak

Bursa'da düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" 8 Mart Cuma günü başlayacak- Devlet Tiyatrolarından 4 oyunun sahneleneceği festivalde, 9'u yabancı olmak üzere toplam 13 farklı oyun, tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak- Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt:- "Festivalin önümüzdeki yıllarda, bin yıllar öncesindeki tiyatro yapılarında yankılanan seslerle ezgilerle birleşeceğini bilmek, festivalin başlangıcından bu yana heyecanımızı artırıyor"

06 Mart 2019 Çarşamba 11:36
Devlet Tiyatroları Bursa'da "Balkanları" ağırlayacak

ANKARA (AA) - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü (DT) tarafından Bursa'da düzenlenen "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" 8 Mart Cuma günü başlayacak.

DT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl 6'ncısı düzenlenen festival, 8-26 Mart tarihlerinde Balkanların önemli tiyatro gruplarını ve Devlet Tiyatrosu oyunlarını Bursalı tiyatroseverler ile buluşturacak.

Romanya'dan Lightwave Tiyatrosunun "Yansıma" oyunu ile Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde saat 20.00'de açılışı yapılacak festival, Karadağ'dan ilk kez bir tiyatro grubunu ağırlamanın da heyecanını yaşayacak.

Devlet Tiyatrolarından 4 oyunun sahneleneceği festivalde, 9'u yabancı olmak üzere toplam 13 farklı oyun, tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak.

İstanbul, Ankara ve Bursa Devlet Tiyatrolarını buluşturucak etkinlik dolayısıyla Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk, Yunanistan ve Kosova tiyatroları da Bursa'ya gelecek.

Balkan ülkelerinde tiyatro sanatına büyük katkılar sağlamış toplulukların öncelikli yer aldığı festivalde, Hayali Ufuk Durmaz da her akşam 19.45'te fuayede "Hacivat-Karagöz" gösterisi yapacak.

Bursa'da tiyatro sanatının canlandırılması ve çağdaş tiyatronun bölge insanına sergilenmesini sağlayacak festival programıyla ilgili detaylı bilgiye "www.devtiyatro.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Festival, 26 Mart Salı gününe kadar devam edecek.

- "Festival, başlangıcından bu yana heyecanımızı artırıyor"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, festivalle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Festivalin önümüzdeki yıllarda, bin yıllar öncesindeki tiyatro yapılarında yankılanan seslerle, ezgilerle birleşeceğini bilmek, festivalin başlangıcından bu yana heyecanımızı artırıyor." ifadesini kullandı.

Kurt, Bursa'nın tarihsel dokusu ve coğrafi özellikleri bakımından önemli bir şehir olduğunu belirterek, yalnızca Marmara'nın yeşil incisi değil, kent kültürünü yaşayan, tarihsel arka planıyla bütünleşen bir şehir olduğunu da vurguladı.

Mustafa Kurt, şunları kaydetti:

"Osmanlı'dan günümüze uzanan medeniyetin simgesidir. Hem Anadolulu olmanın hem de Balkanlara kadar giden o özel köprüyü içinde barındırmanın coşkusunu taşır. Aynı zamanda tiyatro sanatının bin yıllık mirası yine onda saklıdır. Sophokleslerden, Euripideslerden, Ahmet Vefik Paşa'ya kadar. Her birinin insanın erdemini yansılayan öyküleri tiyatro binalarından sokaklara taşar."

Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayraktutan ise Balkanların rengarenk, emsalsiz bir kültür mozaiği olduğuna işaret ederek, bölgenin aynı zamanda her karışı farklı ve farklılıklardan güç alarak yükselen bir ruhun ortak adı olduğunu ifade etti.

Bayraktutan, "Bizim öz havzamız, ata yadigarı toprağımız. Burada, Bursa'da, binlerce soydaş, hısım, akraba, orada bir o kadar evladı fatihan. Nereden çıkılırsa çıkılsın yola, köprünün öte ucunda hasret, özlem, yüzyılların mirası, geçmişin aziz hatırası var. Ve bu köprü şimdilerde daha sağlam, daha güçlü. Çünkü harcında artık sanat var, tiyatro var." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 11:36
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