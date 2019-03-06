Devlet terör mağdurlarının yarasını sarıyor

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, terör olaylarının yaşandığı dönemlerde evleri, iş yerleri, araçları veya arazisi zarar gören 12 bin 600 vatandaşa devlet olarak 64 milyon 377 bin TL ödeme yaptıklarını belirterek, devletin tüm şefkatiyle vatandaşlarını kucaklarken teröristlerin ise başlarının ezildiğini ifade etti.

Muş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Muş’ta terör örgütü PKK’nın yaşamı hiçe sayan saldırılarıyla büyük zarar verdiği vatandaşın yarasını devletin sarmaya devam ettiği bildirildi. Açıklamada, “Terör olaylarının yaşandığı dönemlerde evleri, iş yerleri, araçları veya arazisi zarar gören, yakınlarını kaybeden, alıkonulduğu için iş kaybı yaşayan vatandaşların mağduriyetleri ‘5233 Sayılı Terör ve Terörden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanun’ kapsamında ilgili mağduriyetlerin giderilmesi adına devletin tüm imkânları seferber edilmiştir. Muş’ta 30 yılı aşkın süredir yaşanan terör olaylarında mağduriyet yaşayan yaklaşık 12 bin 600 kişi, yasanın yürürlüğe girdiği 2004 yılından bu yana ilgili zararlarının tazmin edilmesi için valiliğe başvuruda bulundu. Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Komisyonu tarafından başvuruların tamamına yakınının işlemleri tamamlanmış bulunmaktadır” denildi.

Konuyla ilgili konuşan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ise; “Devlet; tüm şefkatiyle vatandaşlarını kucaklarken, teröristlerin başlarını ezmiştir. Nerede terör var, biz oralarda tepelerine binmeye devam edeceğiz. Hem ülkemiz içerisinde hem de sınırlarımız ötesinde yürüttüğümüz operasyonlarla Muşlu kardeşlerime yaşattıkları acıların, zulümlerin, yürek sızılarının hesabını teröristlerden misliyle sorduk, sormaya devam edeceğiz. Bu süreçte bölücü terör örgütünün bizi çekmek istediği tuzağa da düşmedik. Örgütün sergilediği onca alçaklığa rağmen hukuktan, demokrasiden ve adaletten taviz vermedik” dedi.

Bu kapsamda, mahallinde yapılan araştırma ve incelemeler neticesinde Muş genelinde terörden zarar gördüğü tespit edilen vatandaşlara toplamda 64 milyon 377 bin 649 TL nakdi tazminat ödendiği belirtildi. Ayrıca aynı kanun kapsamında hayatlarını kaybeden 52 sivil şehit vatandaşın eş ve çocuklarına maaş bağlanması ve kamu hizmetlerinde istihdam edilmesi sağlandığı kaydedildi.

Muş ve bölgede huzur ve güven için tüm terör örgütü faaliyetlerinin tespitine ve engellenmesine yönelik mücadelenin hukuk devleti ilkesine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde kararlılıkla devam edeceği bildirildi.