"Devlet tedbir almalı" dedi ve ekledi: Yeni bir gezi geliyor...

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Dünyanın gözü Türkiye’de yapılacak İstanbul seçimine odaklanırken, seçime kısa bir zaman kala yeniakit.com.tr’ye konuşan Eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanıİsmail Hakkı Pekin’den flaş uyarılar geldi.

“Yeni bir Gezi olayları çıkartmak istiyorlar”

23 Haziran sonrası için önemli açıklamalarda bulunan İsmail Hakkı Pekin, “İstanbul’u ister AK Parti alsın isterse CHP alsın, mutlaka Türkiye’de Gezi olaylarına benzer olaylar çıkarılacak. Türkiye’yi karıştırmak istiyorlar. 23 Haziran seçimlerinin ardından Gezi olayları gibi yoğun bir hareket bekliyorum. Şimdiden istihbarat teşkilatı ve emniyet birimlerimizin tedbir almaları gerektiğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

“İstanbul’u kim kazanırsa kazansın Türkiye’yi karıştıracaklar”

Israrla emniyet ve istihbarat birimlerin 23 Haziran sonrası Türkiye’de yaşanacak olası gelişmeleri için tedbir alması gerektiğini vurgulayan Genelkurmay İstihbarat Dairesi eski Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, şöyle konuştu:

“İnsanları kutuplaştırdılar ve kutuplaştırmaya devam ediyorlar. 23 Haziran’da İstanbul’u AK Parti kazandığında ‘Hile yaparak kazandı’ diyecekler olayları başlatacaklar, CHP kazandığında da yine aynı şeyler yaşanacak.”

“İstanbul seçimini Türkiye’yi karıştırmak için kullanacaklar”

Türkiye düşmanlığı yapan dış mihrakların saldırılarının daha da artacağına dikkat çeken İsmail Hakkı Pekin, uyarılarını şöyle tamamladı:

“Dış mihraklar Türkiye içindeki ortaklarıyla birlikte maalesef İstanbul’u kaos yaşanması için çaba gösteriyorlar. 23 Haziran’da İstanbul’da yapılacak olan belediye başkanlığı seçimi maalesef Türkiye’yi karıştırmak için kullanacaklar. Bunu açıkça söylememiz ve ona göre devletin tedbir alması gerekiyor.”