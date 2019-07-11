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"Devlet sporcusu unvanı aldığım için çok mutluyum"

- Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste 3 kez başpehlivanlığı elde ederek altın kemer sahibi olan Hüseyin Çokal, devlet sporcusu unvanı verilmesinin gururunu yaşıyor- Eski başpehlivan Hüseyin Çokal:"Devlet sporcusu unvanı aldığım için çok mutluyum. Devletimiz bizi onurlandırdı. Ben Ahmet Taşçı, Aydın Demir ile teşekkür ziyareti için Meclise gitmeyi düşünüyoruz. Böyle unvanları insanlar sağken vermek lazım"

11 Temmuz 2019 Perşembe 11:49
"Devlet sporcusu unvanı aldığım için çok mutluyum"

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 1982,1983 ve1984 yıllarının başpehlivanı altın kemer sahibi Denizlili Hüseyin Çokal, "devlet sporcusu" unvanı almanın mutluluğunu yaşıyor.

Denizli'nin Kale ilçesinde dünyaya gelen beş çocuk babası 69 yaşındaki Hüseyin Çokal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşe çocuk yaşlarda ilgi duyduğunu söyledi.

O dönem köy düğünlerinde güreş tuttuğunu hatırlatan Çokal, 1970 yılında minderde müsabakalara katılmaya başladığını dile getirdi.

1971 yılında ağır sıklette Türkiye şampiyonu olduğunu anlatan Çokal, bu süreçte olimpiyat şampiyonu Hasan Güngör ve Bayram Şilt ile çalışmalar yaptığını ifade etti.

Ankara'da çeşitli kulüplerde mücadele ettikten sonra 1981 yılında minder güreşini bıraktığını anlatan Çokal, şöyle konuştu:

"Başpehlivan Hasan Şahin'in tavsiyesiyle yağlı güreşlerde boy göstermeye başladım. 1981 yılında katıldığım Kırkpınar'da baş altında birincilik kürsüsüne çıktım. Daha sonra 1982, 1983 ve 1984 yıllarında üst üstte başpehlivan olarak altın kemerin sahibi oldum. 1985 yılında kolum kırıldığı ve mide ameliyatı geçirdiğim için çok sevdiğim güreşleri bırakmak zorunda kaldım."


- "Altın kemerimi bankada saklıyorum"


Çokal, altın kemeri beline taktığında, 12 yaşında kaybettiği babası aklına geldiği için o anda çok duygulandığını anlattı.

Yağlı güreşe hocalarının tavsiyesiyle tanıştığını aktaran Çokal, "Kırkpınar'a arkadaşlarımın zoruyla gitmiştim. Başpehlivan olacağım aklımın ucundan geçmezdi. Kırkpınar güreşlerine sadece 1 antrenman yaparak girdim. Bütün rakiplerimi yendim. Arkadaşlarım beni o gün zorlamasaydı bırakıp gelecektim ve nasip olmayacaktı. Şimdi o altın kemeri çok değerli olduğu için bankada saklıyorum. Kemerim çocuklarıma Denizli'mize bir hediyemdir." şeklinde konuştu.

Çokal, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ndeki başpehlivanlık mücadelesini yerinde izlediğini ve mücadeleyi kazanan Ali Gürbüz'ü izlerken gençliği aklına geldiğini anlattı.


- "Devletimiz bizi onurlandırdı"


Çokal, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste 3 kez altın kemer kazanarak altın kemerin daimi sahibi olanlara "devlet sporcusu" unvanı verilmesi konusunda Denizli milletvekillerinin de katkısı olduğunu anımsattı.

Bu kararı onaylayan milletvekillerine teşekkür eden Çokal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devletimiz çok sağ olsun. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyoruz. Devlet sporcusu unvanı aldığım için çok mutluyum. Devletimiz bizi onurlandırdı. Ben Ahmet Taşçı, Aydın Demir ile teşekkür ziyareti için Meclise gitmeyi düşünüyoruz. Böyle unvanları insanlar sağken vermek lazım. Amatör sporculara sahip çıkılması... Bizleri yetiştiren hocalarım Hasan Güngör ve Bayram Şilt ile yan yana heykelimin yapılmasını istiyorum."

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 11:49
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