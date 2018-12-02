"Devlet, özel sektördeki personele engelliyle iletişim eğitimi vermeli"

ANKARA (AA) - MERVE YILDIZALP - Engelli Dernekleri Federasyonu Başkanı Abdurrahman Kurtaslan, özel sektör kuruluşlarının engelli istihdamı yaptığını ancak işe aldıkları engellinin istihdam sürecinin çok kısa sürdüğünü belirterek, "İş yerinde bir iletişim sorunu olabiliyor ya da engelli çocuk işi bırakıyor. Devletin özel sektör kuruluşlarının personeline, engelli iletişimi ve engellinin nasıl verimli çalıştırılacağına ilişkin bir eğitim programı vermesi gerekiyor. Eğitim ihtiyacı karşılandığı zaman engelli istihdam süreci uzayacaktır." dedi.



Kurtaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilere yönelik mesleki eğitimler, istihdam süreçleri, mesleki rehabilitasyon gibi hizmetlerde ilerlemeler ve gelişmeler kaydedildiğini ifade etti.



Engelli, Eğitim, Kültür, Sağlık, Spor Vakfı Başkanı da olan Kurtaslan, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı birçok faaliyet yürüttüklerini dile getirdi.



Engelli istihdamını artırmak için projeler kapsamında mesleki eğitimler verdiklerini aktaran Kurtaslan, özel sektörde engelli istihdam sürelerinin çok kısa sürdüğüne dikkati çekti.



Kurtaslan, özel sektörde 50'den fazla personel çalıştıran iş yerlerinin, kapasitelerinin yüzde 3'ü kadar engelli istihdam etme zorunluluğu bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Özel sektör kuruluşları engelli istihdamı yapıyor ancak işe aldıkları engellinin istihdam süreci çok kısa sürüyor. İş yerinde bir iletişim sorunu olabiliyor ya da engelli çocuk işi bırakıyor. Bu sorunun temelinde, işveren kuruluşlarındaki personelin engelliyle iletişimi bilmemesi yatıyor. Engelliden nasıl verim alabileceklerini bilmiyorlar. Biz bunu gözlemleyince işveren kuruluşlarının personeline, özellikle insan kaynakları müdürleri ve yardımcılarına, engellinin istihdam edileceği departmandaki iş arkadaşları ve amirlerine yönelik bir eğitim programı hazırladık.

Uygulanan eğitim programı sonucunda engelliyle iletişimin ne şekilde kurulacağını öğrendiler. Bu kuruluşlarda engelli istihdam süreçleri uzadı. İki yıldır çalışan engelliler var. Bunu devletin yapması gerek. Biz gönüllü bir kuruluşuz. Devletin özel sektör kuruluşlarının personeline, engelli iletişimi ve engellinin nasıl verimli çalıştırılacağına ilişkin bir eğitim programı vermesi gerekiyor. Eğitim ihtiyacı karşılandığı zaman engelli istihdam süreci uzayacaktır. Bu ciddi bir problem."



Aynı durumun kamu kurumlarında da yaşandığına işaret eden Kurtaslan, kamu kurumlarından ayrılan engellilerin de kadrolarının boş olduğunu, buraların da doldurulması gerektiğini söyledi. Kurtaslan, engellilerin istihdam süreçlerinde görev almalarının toplumsal farkındalık oluşturmaya katkı sunacağını vurguladı.



Engellilerin erişilebilirliği konusunda kamu kurumlarında büyük ölçüde düzelme bulunduğuna ancak hala tam anlamıyla sorunun aşılamadığına değinen Kurtaslan, kurumlara verilen cezaların artırılmasının yanı sıra toplumsal bilinçlenmeye de ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

- "Bilinçli ve eğitimli kişilerin görev alması çok önemli"



Engellilerin evde bakım hizmeti alabilmesinin bazı şartları olduğunu hatırlatan Kurtaslan, hizmet alımındaki şartların ortadan kaldırılması için gerekli çalışmalar yapılmasını istedi. Kurtaslan, "Bir insan engelliyse bütün haklardan şartsız faydalandırılması gerekiyor. Bir engellinin ihtiyaçlarını karşılama maliyeti sağlıklı bir insandan en az beş kat daha fazla. Engellilere birtakım haklar verilirken bunun gözetilmesi gerek. Bu şekilde hayatlarını daha kolay sürdürebilirler." diye konuştu.



Avrupa'da engellilerin evde bakım hizmetini mesleki eğitim alan kişilerin yaptığını ancak Türkiye'de bu şekilde olmadığını anlatan Kurtaslan, şunları kaydetti:



"Avrupa'da en az ön lisans düzeyinde meslek yüksekokullarından mezun olanlar engelli bakım hizmetleri veriyor. Bizim ülkemizde ise engelli bakım elemanı kurslarını bitirenler veriyor ama burayı bitirenler de yeterli sayıda değil. Engelliye bakacak yetkinlikte personel bulmak zor. Türkiye'ye Avrupa Birliği projelerimiz kapsamında engelli refakatçisi olarak Almanya'da bu eğitimleri alan biri geldi. Onun engelliye refakati ve bakımıyla ilgili uygulamalarına hayran kaldık. Bu hizmetlerde bilinçli ve eğitimli kişilerin görev alması çok önemli."

- "Avrupa'da engelli ailesi ölmeden çocuğuna sigorta yaptırıyor"



Kurtaslan, ailelerin vefat ettikten sonra engelli çocuklarının akıbeti konusunda endişe yaşadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:



"Avrupa'da kasko sistemine benzer bir uygulama var. Çıkarılan yasayla engelli, ailesi ya da yakını özel statülü sayılıyor. Engelli ailesi ölmeden çocuğuna sigorta yaptırıyor. Ailenin ölümüne bağlı olarak sigorta devreye giriyor ve bakım hizmeti başlıyor. Sigorta şirketi engelli bakım merkezine yerleştiriyor. Eğer çocuğa iyi bakılmadığı anlaşılırsa alıp başka bir bakım merkezinde bakımının yapılmasını sağlıyor. Engelli çocuğa bakım süreci sürekli denetleniyor. Denetim dışı olduğu zaman bu hizmetlerin sürdürülebilirliği olmuyor. Türkiye'de bu sistem yok. Buna benzer sistemler kazandırılsın istiyoruz, bunu her fırsatta söylüyoruz. En sağlıklı yol bu."

