Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenleri

SAKARYA/KOCAELİ (AA) - Sakarya ve Kocaeli'de, şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki bir restoranda düzenlenen tevcih töreni ve iftar programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, burada yaptığı konuşmada, ramazan ayının herkese hayırlar getirmesini diledi.

Uğrunda ölmeyi göze aldıkları mukaddesat, vatan, bayrak, ezan, namus için yapılan fedakarlığın, fedakarlıkların en büyüğü olduğunu dile getiren Nayir, "Yine bu uğurda can vermeye hazır olduğunu gösteren gazilerimiz de ondan sonra gelen bir fedakarlığı, rütbeyi elde ediyorlar. Bu rütbelerin karşılığını verecek olan Cenabı Hak'tır ama dünyada da bunun belgesi, tescili olarak Cumhurbaşkanlığı makamı tarafından devlet övünç madalyaları hazırlanıyor." diye konuştu.

Nayir, madalyaları sahiplerine tevcih edeceklerini belirterek, "Yapılan fedakarlık büyük. Kolluk birimlerimiz, askerimiz evimizde rahat uyuyalım diye uykusunu terk edebiliyor. Bizim can güvenliğimiz, namus emniyetimiz sağlansın, vatanımıza bir zarar gelmesin diye en kıymetli varlıkları olan canlarını feda ediyorlar. Bundan daha büyük bir fedakarlık düşünülebilir mi?" ifadelerini kullandı.

Vali Nayir, konuşmasının ardından, şehit Jandarma Uzman Çavuş Yunus Aktaş, şehit Jandarma Uzman Çavuş Hasan Keleş, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mansur Cansız, şehit Jandarma Uzman Çavuş Samet Şare'nin yakınlarına ve gazi Osman Köse'ye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim etti.

İftar yemeğiyle sona eren programa, Garnizon Komutan Vekili Albay Salih Üstündağ, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, Sakarya Baro Başkanı Abdurrahim Burak, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.





- Kocaeli

Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir otelde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Vekili Dursun Balaban, şehit Jandarma Uzman Onbaşı Erdi Demirer’in oğlu Çağan Cemal Demirer ile eşi Burcu Demirer'e, şehit Deniz Sahil Güvenlik Sözleşmeli Motor Er Alper Al'ın babası Mehmet Al'a, şehit Piyade Sözleşmeli Er İlker Ağçay’ın babası Erol Ağçay'a ve gaziler Topçu Er Mustafa Konuk ile Piyade Er Uğur Özkan'a Devlet Övünç Madalyaları ve Beratlarını takdim etti.



Tevcih töreninin ardından konuşan Balaban, Ramazan ayına erişmeyi ve bir iftarda buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, nice Ramazanlara biraz önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına övünç madalyalarını alan şehit ve gaziler sayesinde ulaştıklarını söyledi.

Balaban, onların bu vatanı, milleti, bayrağı ve ezanı yaşatmak için şehit düştüğünü vurgulayarak, "Onlar emanetlerine en güzel şekilde sahip çıktılar. Bu millet sizlere minnettardır. Onların aileleri, çocukları bizim güzel milletimize emanettirler ve bizler bu emanetlere milletçe sahip çıkacağız. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, gazilerimize huzurlu mutlu ömürler diliyorum. Millet olarak da daha nice bayramlara ulaşmak dileğiyle." diye konuştu.

Başiskele Fatma Hatun Camisi İmamı Hasan Aksoy'un şehitler için Kur'an-ı Kerim okumasının ardından iftar yapıldı.



