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Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak:- "Bugün devletimiz bölgesinde ve küresel ölçekte yaşanılan bütün tehditlere, varlığına kasteden bütün niyet ve hain emellere karşı kararlılıkla yoluna devam etmektedir"

06 Mayıs 2019 Pazartesi 20:11
Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "Bugün devletimiz bölgesinde ve küresel ölçekte yaşanılan bütün tehditlere, varlığına kasteden bütün niyet ve hain emellere karşı kararlılıkla yoluna devam etmektedir." dedi.

Kentteki bir otelde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni'nde konuşan Vali Çakacak, şehit aileleri, gaziler ve yakınlarıyla bir araya gelmenin onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

"Bu ülke, bu coğrafya tarih boyunca hep istiklal mücadelesine sahne oldu." diyen Çakacak, "Baktılar olmuyor, bu sefer önümüze terör kartını sürdüler. Kendi içimizden kandırdıkları hainler ve satılmışlar eliyle ülkemizi kontrol altına almaya çalıştılar. Hamdolsun onu da başaramadılar. En son çok daha büyük, çok daha sinsi, maalesef çok daha mücadelesi zor bir oyunla hareketle karşımıza çıktılar. O da 15 Temmuz gecesi. Hamdolsun mazisi şan ve şerefle dolu milletimiz o kara geceyi aydınlık ve parlak bir zafere çevirmeyi bildi." şeklinde konuştu.

- "Şerefle bu madalyaları taşıyacaksınız"

Vali Çakacak, şehitlik ve gaziliğin Türk milleti için daima büyük bir onur olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Bu onur aynı zamanda herkese nasip olmayan kutlu bir makamdır. Bugün vatan için milletimiz için canlarını ortaya koyan değerli insanların, onların ailelerinin ve hepimizin gurur günüdür. Sizler bölücü terör örgütü PKK başta olmak üzere, milli birliğimize, kardeşçe yaşama irademize ve yeniden tarihindeki ihtişama yakışır büyük ülke olma ülkümüze kasteden bölücü şer odaklarına karşı kahramanca mücadele veren şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz olarak, bu övünç madalyalarına layık görülen kişilersiniz. Şerefle bu madalyaları taşıyacaksınız. Sizden sonra çocuklarınız ve torunlarınız nesilden nesile şeref nişanesi olarak gelecek kuşaklara aktaracak, gurur duyacaklar."

Vali Çakacak, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil, şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Doğukan Kılınç, malül gazi Jandarma Uzman Çavuş Göktürk Güller, şehit Piyade Binbaşı Mithat Dunca, şehit Ulaştırma Hava Teknisyen Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uluçeşme, şehit Polis Memuru Uğur Ürker, şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Gençer, şehit Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, şehit Hava Uçak Bakım Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı, şehit Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı, malül Gazi Piyade Er Ümit Kandemir, şehit Piyade Uzman Çavuş Serdar Eğe ile şehit Piyade Uzman Çavuş Seçkin Arıkan'ın Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı yakınlarına takdim etti.

Törene, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Arslan, AK Parti MKYK Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Milletvekili Nabi Avcı, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, vali yardımcıları, askeri erkan, protokol üyeleri, şehit aileleri, gaziler ile yakınları katıldı.

Törenin ardından Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, şehit ve gazi yakınları onuruna iftar verdi.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 20:11
  1. Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni
  2. Eskişehir
  3. tören

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